Cacciavite di precisione: questo set 24-in-1 ti costa solo 12,58 euro su Amazon (-50%)

Questo cacciavite di precisione 24-in-1 è la scelta ideale per effettuare le tue piccole riparazioni casalinghe di prodotti elettronici, occhiali, bracciali, elettrodomestici e non solo: puoi acquistarlo in offerta a soli 12,58 euro invece di 24,99, grazie allo sconto del 50% attivo su Amazon.

Cacciavite di precisione 24-in-1: le caratteristiche

Questo set include punte piatte, esagonali, Torx senza foro, a forma di U, Y, W, Tri-Wing, triangolari e pentagonali per darti sempre lo strumento più adatto per i tuoi lavori. Le punte sono realizzate in acciaio legato S2 resistente, con una durezza che può raggiungere i 60 HRC per una resilienza e forza superiori. Il trattamento antiruggine eco-friendly con nichel prolunga ulteriormente la durata delle punte.

Il corpo del cacciavite è interamente costruito in lega di alluminio in un unico pezzo, con una superficie poliedrica che si adatta perfettamente alla presa delle dita. Il coperchio è invece dotato di un cuscinetto silenzioso che consente una rotazione fluida e un facile avvitamento.

Il set è dotato di un sistema di stoccaggio intelligente con slot magnetici per le punte. I 12 pezzi di punte a doppia estremità sono riposti nella scatola magnetica e nascosti all’interno dell’impugnatura del cacciavite. Le fessure magnetiche garantiscono che le punte siano saldamente al loro posto con un “clic” e siano facili da estrarre e sostituire quando necessario.

Un compagno indispensabile per ogni riparazione casalinga da effettuare con precisione e affidabilità: acquistalo adesso a soli 12,58 euro.