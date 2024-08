Caccia allo spam: ci penserà WhatsApp a bloccarlo automaticamente

WhatsApp è tra le app di messaggistica più popolari al mondo e, proprio per questo motivo, non è raro incappare in malintenzionati che si affidano alla piattaforma per inviare messaggi spam. Per aiutare gli utenti a tenere sotto controllo le proprie chat, WhatsApp sta lavorando ad almeno due nuove funzionalità, tra cui spicca una che ha come obiettivo quello di ridurre le interazioni non richieste.

I nuovi “mi piace” e gli spammer

La prima funzionalità a cui WhatsApp sta lavorando, scovata da WaBetaInfo, riguarda l’estensione dei “mi piace” dai messaggi agli aggiornamenti di stato. Questa piccola novità è per ora in fase di beta testing (versione 2.24.17.1) per alcuni utenti Android iscritti al programma. Quando abilitata, i like agli stati degli utenti appariranno nell’elenco degli spettatori, anziché inviati alla chat in forma di emoji (un po’ come già accade per le storie di Instagram). Si tratta di una aggiunta facoltativa, che potrà essere disattivata.

La seconda funzionalità, invece, punta alla tutela: l’obiettivo è quello di bloccare automaticamente gli spammer quando i messaggi diventano troppi. WaBetaInfo sottolinea che il tool è ancora in fase di sviluppo e quindi non è disponibile nessun beta test pubblico, al momento. Motivo per cui non si conoscono ancora troppe informazioni al riguardo, se non che – una volta abilitata – la funzionalità permetterà a WhatsApp di bloccare gli spammer senza intervento diretto dell’utente.

Considerando che la prima funzionalità si trova ora in fase beta, mentre l’altro ancora in sviluppo, potrebbero volerci mesi prima che WhatsApp le distribuisca al resto degli utenti – fermo restando che non vengano eliminate del tutto. A conti fatti, se la loro introduzione dovesse concretizzarsi, queste due aggiunte permetteranno di gestire le chat un po’ più facilmente.