Buono Amazon fino a 250€ con Crédit Agricole: accedi subito all'OFFERTONA

Con il Conto Online Crédit Agricole, potrai ottenere una serie di vantaggi esclusivi e, per un periodo di tempo limitato, ricevere fino a 250 euro in Buoni Regalo Amazon.

Ma andiamo con ordine. Questa incredibile offerta, valida solo fino al 28 marzo e online, ti offre un conto a canone zero, eliminando così qualsiasi costo aggiuntivo. Inoltre, Crédit Agricole si occuperà di chiudere il tuo vecchio conto corrente, semplificandoti la vita e rendendo il passaggio ancora più conveniente.

Ma non è tutto. Con il Conto Deposito, avrai la possibilità di ottenere un tasso d’interesse annuo lordo del 3,8% per 6 mesi, sia che tu decida di sottoscriverlo in filiale o a distanza.

Come ottenere i buoni Amazon

Tutti i nuovi utenti, inoltre, potranno ricevere fino a 250 euro in Buoni Regalo Amazon. Come? La prima “tranche” di buoni riguarda l’iscrizione: aprendo online un conto Crédit Agricole entro il 30 aprile 2024, inserendo il codice promozionale “VISA” e sottoscrivendo la Carta Debit Visa, puoi ottenere fino a 100 euro in Buoni Regalo utilizzando la tua carta.

La seconda fase, invece, è legata a un programma referral: aprendo un conto online e invitando i tuoi amici a iscriversi tramite il tuo personale codice promo, potrai ricevere fino a 150 euro. Un buono da 25 euro per ogni amico che apre il conto online, fino a un massimo di sei. Per maggior informazioni, è disponibile il regolamento completo online.

Il conto Crèdit Agricole offre una vasta gamma di servizi, somministrati principalmente tramite app: tra questi, la possibilità di fissare appuntamenti in filiale, richiedere prodotti e quotazioni, ricevere notifiche istantanee sui movimenti del conto e pagare in tempo reale senza bisogno dell’IBAN del destinatario.

Inoltre, grazie alla carta di debito Visa (a canone zero per due anni) potrai effettuare pagamenti online e in tutto il mondo con la massima tranquillità. Tra le misure di sicurezza applicate, segnaliamo la possibilità di metterla in pausa con un semplice tap in caso di smarrimento o furto.

A tutto ciò si aggiunge l’assistenza personalizzata: con Crédit Agricole avrai sempre a disposizione un consulente dedicato, che ti supporterà nella gestione dei tuoi investimenti e delle tue operazioni bancarie, anche a distanza tramite app oppure home banking.

Per accedere a tutti questi vantaggi e avere l’opportunità di ricevere fino a 250 euro in Buoni Regali Amazon, che potrai spendere sull’e-commerce come meglio preferisci, tutto ciò che dovrai fare è aprire online un conto Crédit Agricole.