Buono Amazon di 15€ per i tuoi regali di Natale: scopri come ottenerlo

Preparati a ricevere una grossa mano nel fare gli ultimi regali di Natale perché su Amazon puoi ottenere, entro il 31 dicembre, un buono dal valore di 15 euro da utilizzare per i tuoi acquisti. Tutto quello che devi fare, in sintesi, è scaricare l’applicazione Amazon Photos, caricare almeno una foto e poi, entro quattro giorni, riceverai il codice del tuo credito direttamente all’indirizzo email associato al tuo account Amazon.

Come ottenere il buono Amazon dal valore di 15 euro

Sì, siamo stati molto sintetici. Adesso scendiamo un po’ nel dettaglio per spiegarti bene come fare per ottenere il buono:

Scarica e accedi con le tue credenziali Amazon all’app gratuita Amazon Photos che trovi sia su App Store che su Google Play Carica le tue foto attivando il salvataggio automatico in modo da eseguire automaticamente il backup delle tue foto Entro 4 giorni, all’indirizzo email collegato al tuo account Amazon, riceverai il codice che ti permetterà di avere un buono di 15 euro da spendere entro il 15 gennaio 2024

Amazon Photos è il servizio incluso in Amazon Prime che ti offre archiviazione illimitata per le tue foto in alta risoluzione: potrai contare su un backup sicuro e che rispetta la tua privacy, oltre che su una sincronizzazione attiva su tutti i dispositivi che userai per accedere alla piattaforma.

Il buono promozionale che riceverai dovrà essere utilizzato su un acquisto dal valore di almeno 30 euro e non è cumulabile con altre eventuali promozioni in corso. Per essere beneficiari del credito è necessario possedere un abbonamento Amazon Prime e di non usufruire della prova gratuita iniziale prevista dal servizio. Insomma, non perdere altro tempo e dai un “boost” ai tuoi regali di Natale con questo credito promozionale di 15 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.