Buon compleanno, AirPods Max: dopo tre anni sono ancora da comprare?

Tre anni fa Apple ha svelato al mondo le sue prime cuffie over-ear; era l’8 dicembre 2020, tutto il mondo ancora faceva i conti con la pandemia da CoVid-19 e l’annuncio dell’azienda di Cupertino arrivò un po’ a sorpresa (mediante comunicato stampa). Le AirPods Max erano innovative in tutto e per tutto, ricche di features incredibili ma avevano un prezzo di listino assai importante che, nel corso del tempo, è sceso di pochissimo. Pensate che su Amazon le trovate oggi a 579,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Quando arriverà il nuovo modello? Ce lo chiediamo tutti, ma soprattutto, il modello attualmente presente, può ancora essere considerato “valido”?

AirPods Max: ecco perché comprarle

All’epoca si diceva che si sarebbero chiamate “AirPods Studio” ma poi, con un annuncio a sorpresa, l’azienda le ha annunciate l’8 dicembre con il moniker “AirPods Max”. Gli ordini hanno iniziato ad arrivare a casa di coloro che le avevano preordinate pochi giorni dopo, il 15 dicembre. Sono le prime cuffie over-ear del costruttore di Cupertino e riprendono moltissime funzionalità dagli auricolari TWS AirPods Pro; pensiamo al chip H1, all’accoppiamento immediato, alla cancellazione attiva del rumore, alla modalità trasparenza, alla commutazione automatica, all’audio spaziale con tracking dinamico della testa e non solo. L’archetto è fatto con un baldacchino in rete flessibile, i padiglioni sono magnetici e sostituibili e c’è la Digital Crown per il controllo del volume, oltre ad un pratico pulsante che permette di passare dalla modalità ANC alla “trasparenza”. La custodia funge anche da case per la ricarica.

Oggi sono ancora valide soprattutto perché non c’è un’alternativa valida nel listino di Apple; forse, l’unico elemento fastidioso risiede nella ricarica via cavo Lightning. In questo momento storico ci aspettiamo la porta USB Type-C un po’ ovunque. Il nuovo modello quindi, quando arriverà? Nel 2024? Ma soprattutto, quanto costerà?

