Buon compleanno AirPods: gli auricolari TWS che hanno cambiato il mondo

Buon compleanno, AirPods! Gli auricolari di Apple compiono oggi sei mesi; ebbene sì, nel lontano 2016, il 19 dicembre precisamente, queste cuffiette arrivavano sugli scaffali di tutto il mondo. Hanno stravolto completamente il settore dei prodotti per l’audio fornendo un’esperienza rivoluzionaria agli utenti.

AirPods: dal 2016 un successo dopo l’altro

Se ricordate, questi auricolari sono giunti sul mercato nel lontano 2016 insieme all’iPhone 7 e poi sono diventate disponibili per l’acquisto solo dopo il 19 dicembre a causa di alcuni problemi logistici che ne avevano ritardato la consegna.

Certo, esistevano già cuffie wireless sul mercato, ma questo modello ha reso popolare la categoria proprio per via della semplicità d’uso e l’immediatezza di ascolto di cui godevano. Non di meno, sin dal loro esordio hanno sempre mostrato una profonda integrazione con gli altri prodotti della mela. Ricordiamo le parole dell’ex capo marketing Phil Schiller:

“Gli AirPods sono semplici e magici da usare, senza interruttori o pulsanti, si connettono automaticamente a tutti i tuoi dispositivi Apple in modo semplice e senza interruzioni e ti consentono di accedere a Siri con un semplice doppio tocco. Non vediamo l’ora che gli utenti li provino con iPhone 7 e Apple Watch Series 2.”

Sono arrivati sul mercato con un prezzo di 159 dollari (se non ricordiamo male, in Italia era di 179€) e hanno introdotto molte funzionalità che, per l’epoca, erano strabilianti: accoppiamento con un tocco con i dispositivi Apple, rilevamento in-ear della musica, autonomia da fuoriclasse e qualità sonora strabiliante. Nel comunicato stampa dell’azienda leggevamo:

“Questa esperienza rivoluzionaria è resa possibile dal nuovo chip Apple W1 a bassissimo consumo, che consente agli AirPods di offrire audio di alta qualità e una durata della batteria leader del settore in un design completamente wireless”.

Ad ogni modo, ora gli AirPods sono diventati mainstream e negli anni abbiamo visto gli AirPods 2 con la ricarica wireless, gli AirPods 3, il modello Pro e il Pro (2022) da poco uscito. Non di meno, abbiamo anche le cuffie over ear AirPods Max.

Noi oggi vi consigliamo il modello di terza generazione, gli AirPods 3, che su Amazon costano 188,10€ con spese di spedizione gratuite. Se li ordinate oggi, arriveranno a casa vostra entro Natale.

