Bundle super conveniente piscina + speaker a un prezzo TOP

Vuoi organizzare al meglio il tuo giardino e vuoi farlo a un prezzo d’occasione? ePrice è il posto perfetto per te, specie ora che è attiva una promozione davvero incredibile: acquistando sia una piscina che uno speaker a questo link, otterrai un terzo prodotto a solo 1€. Avrai la possibilità di scegliere tra tantissimi modelli di piscina e poi valutare anche il prodotto perfetto per te tra molti articoli differenti tra elettrodomestici e mobili di vario tipo e per varie fasce di prezzo!

Per il massimo divertimento: piscina + speaker

Scegliere la piscina perfetta per il tuo giardino non è mai stato così semplice con la vasta gamma di opzioni offerte da INTEX e aderenti alla promozione. Se stai cercando una piscina rettangolare, la Piscina Prisma Frame Rettangolare potrebbe essere la scelta giusta per te. Con dimensioni di 400x200x100 cm e una pompa filtro inclusa, questa piscina offre un’ottima combinazione di spazio e praticità a 339,99€. Se preferisci una piscina rotonda con una struttura ancora più robusta, la Piscina Rotonda Ultra XTR Frame è un’opzione eccellente. Misurando 732x732x132 cm e dotata di una pompa a sabbia, è attualmente in offerta a 703,99€, con un risparmio di 87€ rispetto al prezzo originale di 791,00€.

Invece, se cerchi una piscina rotonda di dimensioni medie, la Piscina Rotonda Prisma Frame (INTEX – 26726NP) con capacità di 457x457x122 cm e pompa filtro, disponibile a 287,99€ con uno sconto del 20%, rappresenta un’ottima occasione. Infine, la Piscina Prisma Frame Ovale offre un formato ovale con dimensioni di 503x274x122 cm, completa di pompa filtro, scaletta e teli, al prezzo scontato di 439,99€, risparmiando 54€ rispetto al prezzo originale di 494,37€. Scegli la tua piscina ideale tra queste e molte altre, garantendo divertimento e relax per tutta la famiglia e sfruttando la promozione per portare a casa anche lo speaker e un prodotto qualsiasi ad appena 1€.