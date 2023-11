Bundle PS VR 2 e Horizon: il prezzo CROLLA su Amazon (-100€)

Hai mai sognato di entrare in un mondo virtuale, un’esperienza di gioco che va ben oltre lo schermo? Ora puoi farlo con il bundle che include il visore PS VR2 e Horizon Call of The Mountain a un prezzo straordinario: solo 549 euro invece dei soliti 649,99. È il momento perfetto per immergerti in un’esperienza di gioco come nessun’altra.

Bundle PS VR 2 + Horizon Call of The Mountain: che offerta!

Il visore PlayStation VR2 rappresenta una vera e propria svolta nella realtà virtuale. I due schermi OLED con risoluzione 2000×2040 ti regaleranno una grafica 4K HDR mozzafiato che raggiunge un massimo di 120 fotogrammi al secondo. Questa è una risoluzione quattro volte superiore rispetto all’originale PlayStation VR, e cambierà completamente il modo in cui vivi i tuoi giochi preferiti.

Il tracciamento oculare integrato simula le risposte emotive del tuo avatar in gioco, portando il realismo e le interazioni al livello successivo. Quando giochi in cooperativa o partecipi a chat di squadra nei titoli multigiocatore, sarai in grado di esprimerti in modi nuovi e realistici. Sentirai davvero di essere parte del mondo virtuale che ti circonda.

Il visore PS VR2 è dotato di un singolo motore incorporato che crea vibrazioni leggere e reattive. Questo elemento tattile intelligente si traduce in un coinvolgimento più profondo nel gioco. Puoi sentire la freccia che ti sfiora vicino alla testa o la spinta di un veicolo in corsa. L’esperienza è così coinvolgente che ti sembrerà di essere veramente nel gioco.

Non perdere l’opportunità di vivere il futuro del gaming. Questo bundle è perfetto per gli amanti dei videogiochi che cercano un’esperienza più coinvolgente e realistica. Prendi il controllo del tuo avatar, immergiti in mondi fantastici e divertiti con gli amici in una maniera completamente nuova.

L’offerta speciale su Amazon rappresenta un risparmio di 100 euro sul prezzo originale del bundle PS VR2 e Horizon Call of The Mountain. È il momento perfetto per entrare nel mondo della realtà virtuale con PlayStation.

