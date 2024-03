Bundle con due telecamere di sicurezza della TP-Link in offerta: super occasione

L’offerta per la TP-Link Tapo C210, proposta per breve tempo a soli 56,99€, con uno sconto significativo rispetto al prezzo originale, è un’opportunità da non perdere per chi è alla ricerca di una soluzione di videosorveglianza Wi-Fi avanzata e accessibile. Questo set contiene due telecamere Tapo C210, progettate per offrire una sicurezza domestica intelligente e versatile.

Con una qualità video 2K (3MP), queste telecamere registrano immagini con una definizione cristallina, garantendo che ogni dettaglio sia visibile chiaramente. La funzionalità Pan/Tilt consente una copertura completa dell’area monitorata, grazie alla vista a 360º e una visione notturna avanzata che fornisce visibilità fino a 30 piedi anche in condizioni di scarsa illuminosità.

Le notifiche in tempo reale e il rilevamento del movimento assicurano che l’utente sia immediatamente informato di qualsiasi attività sospetta tramite l’app Tapo, consentendo una reazione tempestiva. Gli allarmi sonori e luminosi possono essere attivati per dissuadere eventuali intrusi, mentre l’audio bidirezionale permette la comunicazione diretta attraverso il microfono e l’altoparlante integrati.

Un aspetto importante di queste telecamere è la loro capacità di archiviare in modo sicuro fino a 256 GB di filmati su una scheda microSD, offrendo fino a 512 ore (21 giorni) di registrazione. Questo assicura che gli utenti abbiano un ampio spazio di archiviazione per i video senza dover dipendere da abbonamenti cloud esterni.

La compatibilità con l’Assistente Google e Amazon Alexa, insieme al controllo vocale, offre un’ulteriore comodità, permettendo agli utenti di gestire facilmente le telecamere con semplici comandi vocali. La configurazione e il controllo tramite l’app Tapo sono intuitivi, rendendo semplice per gli utenti personalizzare le impostazioni di sorveglianza secondo le proprie esigenze.

L’offerta per il TP-Link Tapo C210 a 56,99€ è ideale per chi cerca una soluzione di sicurezza domestica affidabile, facile da installare e ricca di funzionalità. Non farti scappare questa offerta e acquistala subito risparmiando!