Bundle Antivirus e VPN: l'offerta di Panda Dome Essential (-50%)

Credi che gli antivirus Premium siano diventati inutili? Niente di più errato: e adesso ti spieghiamo perché dovresti approfittare di questa offerta che ti permette di ricevere una licenza di un anno a Panda Dome Essential al 50% di sconto.

Incluso nel pacchetto non avrai soltanto una protezione antivirus in tempo reale, ma anche una serie di strumenti utili per accrescere la sicurezza del tuo dispositivo e proteggere la tua privacy mentre navighi o fai shopping online.

Perché dovresti scegliere un antivirus premium come Panda Dome Essential

Sebbene i moderni browser siano dotati delle protezioni più sofisticate, è evidente che una protezione aggiuntiva come quella fornita da un antivirus Premium è la soluzione ideale per essere sicuro che la tua navigazione e la tua privacy online siano sempre salvaguardate.

Con l’acquisto di Panda Dome Essential hai, come detto, non solo la protezione antivirus in tempo reale, pluripremiata dalla stampa del settore e dai risultati ottenuti dal Real-World Protection Test, con il 100% di tasso di rilevamento, ma metti in sicurezza anche la tua rete WiFi e hai uno smart firewall completo per Windows o Mac.

Insieme a tutto questo puoi contare anche su una VPN premium per accedere a internet in modo privato fino a 150 MB al giorno: un espediente utile per piccole cose, come home banking o veloci acquisti online da fare in tutta sicurezza. Infine, tutti i dispositivi USB connessi al tuo PC saranno analizzati e in caso ripuliti da eventuali file fraudolenti o dannosi per il sistema.

Approfitta dello sconto e acquista l’abbonamento di un anno a Panda Dome Essential con il 50% di promozione. Paghi adesso e hai la garanzia di 30 giorni “soddsfatti o rimborsati” così da poter decidere entro un mese se tenerlo oppure richiedere il rimborso completo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.