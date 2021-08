Il Bundle Razer Power Up è in assoluto la soluzione definitiva per coloro che vogliono addentrarsi nel mondo del Gaming online con una marcia in più. In questo momento il kit 3 in 1 è in super sconto su Amazon al piccolo prezzo di soli 66.47 euro. Acquistalo ora per riceverlo in 24 ore a casa grazie alle spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Razer Power Up: Tastiera, Mouse e Cuffie da Gaming in un'unica soluzione

I vantaggi offerti dal kit da Gaming offerto da Razer sono da subito evidenti. Acquistando questo pacchetto, infatti, ricevi direttamente a casa Tastiera, Mouse e Cuffie targate Razer, icona leader ormai da anni nel settore del Gaming Online.

All’interno del bundle Razer Power Up troverai:

Tastiera Razer Cynosa Lite : questa tastiera è stata progettata per offrirti il massimo dell’esperienza anche nel corso delle tue sessioni di gioco più lunghe. Grazie al design robusto ed ai tasti morbidi e ammortizzati, la Razer Cynosa Lite si posiziona in assoluto fra le migliori tastiere da Gaming attualmente in circolazione. Inoltre, quest’ultima ti permette di personalizzare la retroilluminazione dei tasti, scegliendo tra oltre 16.8 milioni di colori diversi, e di registrare macro al volo.

: questa tastiera è stata progettata per offrirti il massimo dell’esperienza anche nel corso delle tue sessioni di gioco più lunghe. Grazie al ed ai tasti morbidi e ammortizzati, la Razer Cynosa Lite si posiziona in assoluto da Gaming attualmente in circolazione. Inoltre, quest’ultima ti permette di personalizzare la retroilluminazione dei tasti, scegliendo tra oltre 16.8 milioni di colori diversi, e di registrare macro al volo. Razer Viper : un mouse fatto dai Gamer per i Gamer. Grazie al suo sensore ottico Razer 5G, questo mouse ti garantisce il massimo delle performance in termini di precisione e velocità nel puntamento. Progettato con una sensibilità fino a 16.000 DPI è inoltre fornito di ben 8 tasti completamente programmabili.

: un mouse fatto dai Gamer per i Gamer. Grazie al suo questo mouse ti garantisce il massimo delle performance in termini di precisione e velocità nel puntamento. Progettato con una sensibilità è inoltre fornito di ben 8 tasti completamente programmabili. Razer Kraken X Lite: cuffie ultraleggere con audio surround 7.1. Queste cuffie riescono facilmente ad adattarsi ad ogni singola situazione fornendo un feedback audio molto nitido nel corso delle tue partite. Sono inoltre dotate di un microfono cardioide pieghevole e di alcuni pulsanti di controllo estremamente comodi.

Sei pronto a lanciarti nel mondo del Gaming? Acquista subito su Amazon il Bundle Razer Power Up a soli 66.47 euro, usufruendo così di uno sconto da urlo del 53%. Grazie alle spedizioni prime ricevi il bundle direttamente a casa tua in appena 24 ore.

