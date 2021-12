Bully 2, Rockstar aggiorna il logo ufficiale: novità in vista?

Rockstar Games ha aggiornato il logo presente sul sito ufficiale suggerendo che qualcosa relativa a Bully 2 potrebbe arrivare nel prossimo futuro.

Come è stato fatto notare da alcuni utenti su Reddit, il nuovo logo è lo stesso utilizzato dalla compagnia all'E3 2005 proprio prima che il gioco originale venisse annunciato. Seguendo questo ragionamento, si potrebbe pensare che un ritorno della saga sarebbe vicino, ma sarà davvero un sequel?

Bully 2: arriva il sequel o “solo” una remastered del primo?

Le indiscrezioni in tal senso sono attive da diverso tempo, anche se non sempre concordi tra loro. In prima battuta sembrava che Rockstar fosse effettivamente convinta di finanziare lo sviluppo di Bully 2: il progetto pare sia stato poi cancellato e infine ripreso recentemente, con un annuncio che potrebbe arrivare appunto a breve.

D'altro canto, si parla anche di una “semplice” remastered del primo episodio lanciato originariamente nel 2006. Non è chiaro se si tratterebbe di un'operazione in stile GTA The Trilogy – The Definitive Edition o di un qualcosa che apporti delle modifiche ancora più significative al gioco originale.

Sta di fatto che il logo aggiornato dello sviluppatore lascia sicuramente ben sperare i fan della serie: Rockstar Games non si è mai ufficialmente pronunciata sulla questione, quindi quanto detto rimane nella cerchia strettissima dei rumor. In ogni caso, se dovessero esserci novità imminenti non mancheremo di informarvi tempestivamente.