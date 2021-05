Stando a quanto si osserva in rete, Bugatti ha appena annunciato ben tre nuovi modelli di smartwatch dotati di tecnologia all'avanguardia.

Bugatti, non solo automobili di lusso: anche smartwatch!

Bugatti ha un profilo consolidato di qualità, eccellenza e squisitezza nel design per le sue auto sportive che sono davvero iconiche. Ora, secondo quanto si apprende, pare che stia collaborando con l'azienda VIITA per portare sul mercato tre eccellenti smartwatch che godono di tecnologia e materiali all'avanguardia.

VIITA è diventanto un marchio leader nel settore degli smartwatch di lusso. La sua partnership con Bugatti riflette una filosofia di design comune di eccellenza e implementazione di tecnologie all'avanguardia come driver per i loro prodotti.

I tre nuovi smartwatch Bugatti portano i nomi di alcuni dei marchi iconici della casa automobilistica di lusso, come Bugatti Pur Sport, Le Noire e Divo. I tre modelli sono tutti dotati della Bugatti Ceramic.

Tutti e tre i gadget indossabili sono ricchi di caratteristiche e funzionalità impressionanti. Sono disponibili fino a 90 diverse modalità per lo sport, sensori di salute e fitness per monitorare le statistiche vitali in ogni momento, nonché l'accelerometro e il GPS. Il sensore cardiaco a doppia funzione misura sia la frequenza cardiaca che la variabilità della frequenza cardiaca.

I tre smartwatch Bugatti sono realizzati con il massimo livello di precisione, classe e comfort. C'è un cinturino da polso in gomma Bugatti o un cinturino in titanio tra cui scegliere. Diverse personalizzazioni e personalizzazioni sono possibili con ciascuno dei modelli.

La lunetta è realizzata in ceramica antigraffio, mentre la copertura è forgiata in titanio leggero. È possibile ottenere fino a due settimane di utilizzo grazie alla batteria da 445 mAh integrata. Gli smartwatch Bugatti hanno anche un touchscreen LED ad alta risoluzione da 390 x 390 pixel all'interno dell'alloggiamento in vetro zaffiro scolpito.

Per quanto riguarda il prezzo, i tre nuovi smartwatch non costeranno quanto un'auto sportiva Bugatti ma hanno un prezzo da “orologi di lusso”, grazie ai materiali premium utilizzati nella loro produzione. Sono disponibili al prezzo consigliato di 899 €. Una garanzia di cinque anni è disponibile per ciascuno dei modelli che, a quanto pare, saranno realizzati in tiratura limitata.

