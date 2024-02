Brother HL-L6400DW ricondizionata: OCCASIONE unica per averla (-76%)

Sei alla ricerca di una stampante laser affidabile e conveniente per il tuo ufficio? Amazon ha la soluzione perfetta per te, la Brother HL-L6400DW ricondizionata, una stampante laser A4 monocromatica che ti sorprenderà con le sue prestazioni di alto livello e il prezzo incredibilmente conveniente. Con uno sconto pazzesco del 76%, questa è un’occasione da non lasciarsi sfuggire. Approfitta subito di questa occasione e acquistala al prezzo stracciato di soli 159,00 euro, anziché 688,52 euro.

Brother HL-L6400DW ricondizionata: affare imperdibile su Amazon

La Brother HL-L6400DW offre un valore massimo per il tuo denaro. Grazie alla sua eccezionale efficienza, puoi ridurre i costi di gestione con una bassa spesa per ogni pagina stampata. Con una capacità di toner che arriva fino a 12.000 pagine nella confezione standard e la possibilità di utilizzare cartucce di toner opzionali super high yield per 20.000 pagine, potrai gestire i tuoi lavori di stampa senza preoccuparti dei costi elevati.

La velocità di stampa è un altro punto di forza di questa stampante, che può raggiungere fino a 50 pagine al minuto. Con una velocità così elevata e la funzionalità di stampa fronte/retro automatica, aumenterai notevolmente l’efficienza del tuo lavoro.

La gestione della carta è altrettanto semplice e efficiente, con opzioni di capacità carta che partono da 570 fogli e possono essere espansi fino a 2.650 fogli. Non dovrai più preoccuparti di rimanere senza carta durante lavori di stampa intensi.

La Brother HL-L6400DW è anche ecologica. Conforme a una serie di standard ambientali, tra cui il tedesco Blue Angel, il Nordic Swan ed Energy Star, non solo renderà il tuo lavoro più efficiente, ma contribuirà anche a ridurre l’impatto ambientale.

Questo prodotto ricondizionato è stato attentamente ispezionato, testato e pulito da fornitori qualificati di Amazon. Nonostante sia ricondizionato, è in condizioni eccellenti, senza segni di danni visibili e con una batteria che supera l’80% di capacità rispetto a quella nuova. Gli accessori, se non originali, sono comunque perfettamente funzionanti e compatibili. Inoltre, hai la tranquillità della sostituzione o del rimborso entro 1 anno dal ricevimento, nel caso in cui il prodotto non soddisfi le tue aspettative.

