Brivido: il celebre gioco da tavolo in una nuova edizione a soli 25€

Se c’è un gioco da tavolo che ha fatto la storia questo è senza ombra di dubbio Brivido, titolo uscito negli anni ’80 e divenuto immediatamente un successo planetario grazie alla sua grande cura realizzativa e alla grande interattività da parte dei giocatori. Oggi la versione più moderna e rivista la trovate in grande offerta su Amazon al prezzo di soli 25,99 euro invece di 42,90 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Brivido: siete pronti a scappare dal castello infestato?

Brivido è un gioco da tavolo per 2-6 giocatori dai 6 anni in su in cui spicca un fantastico castello tridimensionale ricco di trappole e insidie. Voi, dopo aver scelto uno degli 8 personaggi unici, dovrete lanciare il dado e fare avanzare il personaggio sfruttando i tanti passaggi segreti. Ma attenzione, perché il bellissimo fantasma luminescente potrebbe tendervi dei tranelli e non si sa mai quando è pronto a far scattare le trappole. Il primo che scappa dal castello vince la sfida.

È un gioco che ha fatto divertire intere generazioni avvicinandole ai giochi da tavolo spesso ritenuti qualcosa adatto solo ai più grandi. Oggi la versione di Brivido rimodernizzata e rivista la potete acquistare su Amazon a soli 25,99 euro con consegne rapide e gratuite in tutta Italia se siete abbonati ad Amazon Prime.

