Braun Skin I Expert in offerta su Amazon: l'epilatore laser che sostituisce l'estetista

Oggi Amazon propone un’ottima offerta su l’epilatore a luce pulsata top di gamma della Braun, brand leader in questo segmento di mercato sempre più popolare. Il Braun Skin I Espert è un epilatore a luce pulsata intelligente: si collega all’app ufficiale e il sensore riconosce in automatico le qualità della tua pelle, adattando l’intensità della luce in automatico per un risultato professionale – proprio come quello che otterresti dall’estetista.

E’ un regalo perfetto per la tua fidanzata, oppure per te stessa. Oggi può essere tuo al prezzo scontato di 469€, con un imperdibile risparmio sul suo normale prezzo di listino. La disponibilità è immediata, se lo ordini subito lo riceverai a casa domani. Come sempre, ti ricordo che per gli acquisti così importanti, Amazon offre la possibilità di spezzare l’importo in più pagamenti mensili grazie alla partnership con Cofidis: non dovrai fare altro che scegliere Credit Line come metodo di pagamento al momento del checkout.

Questa versione del Braun Skin I Espert è ultra-accessoriata: nella confezione troverai, oltre all’epilatore a luce pulsata, una lametta, una comoda ed elegante custodia da viaggio e diverse testine progettate, ciascuna, per ottenere risultati formidabili in zone diverse del corpo.

L’epilazione è semplicissima e non risulta mai dolorosa, mentre l’app ti assisterà passo per passo fornendoti consigli pratici per ottenere un risultato finale completo. Il trattamento va ripetuto a cadenza settimanale, fino al raggiungimento del risultato di depilazione desiderato. Dopodiché, sarà sufficiente fare un trattamento di mantenimento di tanto in tanto, a cadenza bimensile o semestrale. I primi risultati saranno visibile già dopo la terza seduta.

Il Brain Skin I Espert è in offerta su Amazon ad un prezzo estremamente competitivo, ma solo per poco tempo. Non farti scappare questa occasione: acquistalo subito per essere sicuro di averlo al miglior prezzo possibile.