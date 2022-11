Braun Series 5 a soli 79,99€ su Amazon, Black Friday ANTICIPATO?

In certe occasioni, più che in altre, l’immagine è fondamentale. Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, una delle prime cose a cui pensare è curare il proprio aspetto, in modo da risultare sempre curato e perfetto. Per questo è importante che scegli un prodotto professionale, capace di offrire in pochi minuti ciò di cui hai più bisogno, senza la minima sbavatura. Come il Braun Series 5, che oggi trovi su Amazon scontato del 41% a soli 79,99€ anziché 134,99€. Un prezzo folle, che profuma di Black Friday, tanto è lo sconto con cui è in vendita.

Braun Series 5, un rasoio elettrico completo di tutto

Il Braun Series 5 offre una rasatura pulita e profonda, grazie alla tecnologia AutoSense, che regola la potenza del rasoio elettrico rispetto alla densità e allo spessore della barba. Un altro punto di forza del rasoio è la presenza di 3 lame flessibili: anche loro sono in grado di adattarsi per seguire in modo accurato i contorni del tuo viso.

Braun Series 5 ti dà inoltre la possibilità di raderti secondo i tuoi gusti. Puoi scegliere infatti se usarlo con schiuma, gel, acqua o a secco. Amerai la sua impugnatura ergonomica, oltre a un’autonomia infinita, con una ricarica che ti permette di andare avanti per tre settimane. Non mancano infine gli accessori EasyClick, capaci di trasformare in un attimo il rasoio in uno strumento multifunzionale. A tua disposizione il rifinitore di precisione per la barba, il rifinitore per il corpo e una spazzolina per la pulizia profonda dei pori.

Corri a mettere nel carrello adesso Braun Series 5, in super offerta solo per oggi a 79,99€. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, quindi riceverai il prodotto in pochissimi giorni e senza pagare le spese di spedizione.

