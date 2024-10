Braun MultiFry 3 è la NUOVA friggitrice 4.3L che a meno di 90€ sorprende

Vuoi aggiungere una friggitrice ad aria alla tua cucina? Scegli il modello più nuovo che ci sia con Braun MultiFry 3, approdata da poco sul mercato ma fantastica in tutto e per tutto. Il marchio è una garanzia in sé e per sé ma con i suoi 4.3L e gli 8 programmi preimpostati puoi cucinare con un solo tocco e senza l’aggiunta di grassi. Puoi acquistarla a soli 89€ su Amazon con uno sconto del 26%, collegati in pagina e aggiungila al carrello.

Braun MultiFry 3, perché sceglierla?

Compatta nelle sue dimensioni, la Braun MultiFry 3 è facile da mettere in cucina e da usare tutti i giorni. Al suo interno ha le funzione che più interessano e sono utili nel quotidiano come la cottura croccante. Non ti preoccupare perché con una temperatura massima di 200° puoi sperimentare in tutte le manieri, persino con la preparazione di dolci.

Hai a disposizione un display LED Touch che rende l’utilizzo immediato. Seleziona uno degli 8 programmi preimpostati oppure usa timer e temperature per crearne uno tuo personalizzato. Il cestello ha una forma squadrata per ottimizzare la distribuzione degli alimenti e una capienza di 4.3L sufficiente per cucinare per 4 persone in una sola infornata. Usa poco olio grazie al sistema antiaderente che non fa attaccare il cibo.

Una volta che hai terminato, puoi infilare il cestello direttamente in lavastoviglie per lavarlo in facilità e trovarlo perfettamente pulito al prossimo utilizzo.

Con un risparmio del 70% rispetto a un forno tradizionale, questo prodotto svolta anche le tue bollette.

A soli 89€ su Amazon, la Braun MultiFry 3 è la novità più interessante ora in offerta. Collegati subito in pagina per aggiungerla al carrello e completare l’acquisto con uno sconto del 26%.

Delle spedizioni non ti preoccupare visto che sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.