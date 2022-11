Brasile-Svizzera: guida per uno streaming stabile e senza restrizioni

Brasile-Svizzera andrà in onda su Rai 1 domani, lunedì 28 novembre 2022, alle ore 17:00. Valida per la fase a gironi del Gruppo G, è uno dei match molto attesi perché il Brasile è tra le squadre più amate nel mondiale Qatar 2022.

Comunque, è possibile vedere questa partita anche in streaming grazie a Rai Play, la piattaforma digitale gestita dalla Rai dove si trova, sia live che on demand, almeno il 90% dei contenuti trasmessi in chiaro dall’emittente televisiva.

La particolarità è che potrai gustarti Brasile-Svizzera in 4K. Ovviamente sarà necessaria una connessione ad hoc per questo. Nondimeno, nell’articolo trovi una guida completa e pratica per ottenere uno streaming stabile, veloce e senza restrizioni.

Gli “ingredienti di questa ricetta” sono tre: una connessione WiFi, una VPN che nello specifico è NordVPN e Rai Play. Tutto qui, non ti servirà altro. Adesso ti spieghiamo come utilizzare al meglio questi tre “ingredienti” e così avere uno streaming imbattibile.

Brasile-Svizzera: come una VPN può cambiare le cose

A volte basta solo un ingrediente per rendere una ricetta ancora più gustosa e migliore. Il ruolo di NordVPN è proprio questo, trasformare la tua connessione in un portento, migliorandola. Così vedrai Brasile-Svizzera senza interruzioni.

Connettiti a una rete WiFi, può essere la tua o quella pubblica, se sei in viaggio. Poi attiva immediatamente NordVPN. Il suo obiettivo primario sarà subito quello di rendere la tua navigazione online sicura per la tua privacy. I tuoi dispositivi saranno protetti da qualsiasi attacco tracker, hacker e cybercriminale.

Adesso viene il bello. Vai alla sezione server dell’app e seleziona un server italiano tra quelli disponibili. Ora accedi a Rai Play e inizia a guardare Brasile-Svizzera. Qualsiasi sia il luogo dal quale sei connesso, risulterai sempre attivo dall’Italia.

In più, grazie alla larghezza di banda illimitata dei suoi server, NordVPN ti offre una connessione ancora più veloce e stabile. Lo streaming sarà senza buffering, quindi notevolmente migliorato, offrendoti una connessione senza più interruzioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.