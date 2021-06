Io ce l'ho e lo adoro. Lo Xiaomi Mi TV Box S 4K l'ho pagato circa 65€ qualche tempo fare e – nonostante la mia televisione sia già smart – lo ricomprerei altre mille volte. Per questo ora che è in sconto sono molto felice e di segnalartelo. Su Amazon ora lo prendi a 49€ con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Di una cosa sono sicura: a questo prezzo, sopravviveranno pochissime scorte.

Xiaomi: il box TV 4K torna finalmente in sconto

Lo so, percepisci il mio entusiasmo nel raccontarti di questo gioiellino: trasuda dalle mia parole, ma non potrebbe essere che così. Con lui ho finalmente portato Android TV sulla mia televisione, ma l'ho fatto nel modo giusto: supportata da un hardware all'altezza delle aspettative!

Quello che potrai fare anche tu è iniziare ad esplorare un mondo, che non immaginavi. Colleghi il box alla televisione e ad Internet, lo accendi, una breve configurazione iniziale e poi preparati a innamorarti. Serie TV in streaming provenienti dai maggiori portarli (Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+, ecc…), possibilità di installare applicazioni, navigazione Internet, gaming. Ovviamente, come il nome del prodotto suggerisce, puoi anche sfruttare la risoluzione 4K, dove supportata.

Praticamente, la televisione diventa un vero e proprio potente hub multimediale e qui entra in gioco la qualità Xiaomi: dispositivi di questo tipo, se non adeguatamente ottimizzati ed equipaggiati, sono semplicemente dei disastri. Soprattutto, sono lenti, non supportano le app e – soprattutto – a bordo hanno una versione di Android qualsiasi, non quella rilasciata ufficialmente per le TV.

Ecco perché io questo gioiellino lo ricomprerei altre mille volte: mi ha messo in mano, attraverso il potente telecomando, una marea di possibilità, tutte eseguire in modo super fluido e stabile. Insomma, io l'affare l'ho fatto qualche mese fa, ora è il tuo turno: lascia che la tua televisione torni a splendere con questo box TV di Xiaomi, ora in super offerta a 49€ circa su Amazon.

Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime, ma attento alla scorte: finiranno nel giro di poco. Vuoi conoscere in anticipo queste chicche? Le trovi tutte sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

