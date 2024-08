Bose Ultra Open-Ear in offerta: il prezzo crolla sotto i 300€ (Amazon)

Gli auricolari Bose Ultra Open-Ear, attualmente in offerta su Amazon a 299,95 euro rispetto al prezzo originale di 349 euro, sono da prendere subito. Audio al top e design di grande qualità: se cerchi il meglio, ti suggeriamo di puntare su questo modello.

Partiamo dall’autonomia, semplicemente eccellente. Gli auricolari offrono un’autonomia fino a 48 ore in standby, con una durata di ascolto di circa 7,5 ore per carica in modalità Immersive Audio. Il design è moderno e ricercato. Bose ha fatto un importante lavoro per assicurarsi che le Ultra Open-Ear siano leggere e assicurino il massimo comfort anche dopo un uso prolungato.

La dotazione di tecnologia a servizio della qualità d’ascolto è completa e ottimale. Il risultato è un suono ricco e dettagliato, con bassi profondi e alti estremamente definiti.

La modalità Immersive Audio crea un effetto di spazialità sonora avvolgente, facendo sembrare che l’audio provenga da tutte le direzioni. Questa modalità può essere personalizzata attraverso l’app Bose con due opzioni di tracciamento della testa: Still e Motion, offrendo un’esperienza sonora su misura per musica e film.

Nel complesso, gli auricolari Bose Ultra Open-Ear sono una scelta eccellente per chi vuole il meglio della tecnologia TWS. Con l’offerta attualmente in corso, possono essere tuoi ad un prezzo estremamente interessante. Non farti scappare questa occasione, rimane poco tempo!