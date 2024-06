Bose SoundLink Revolve+ II, offerta bomba: super sconto del 27%

Il Bose SoundLink Revolve+ II è un diffusore Bluetooth portatile progettato per offrire un suono eccellente in un formato compatto e resistente. Oggi è in offerta su Amazon 239€, grazie ad un imperdibile sconto sul suo normale prezzo di 329,95€.

Il SoundLink Revolve+ ha un design cilindrico che permette una diffusione del suono a 360 gradi, garantendo un’esperienza audio uniforme indipendentemente dalla posizione dell’ascoltatore. È realizzato con materiali di alta qualità, tra cui una griglia in alluminio e una maniglia in tessuto che lo rende facile da trasportare.

Nonostante le dimensioni relativamente compatte, il diffusore offre bassi profondi, medi chiari e alti dettagliati. La tecnologia di diffusione omnidirezionale assicura che la musica si senta chiaramente in tutte le direzioni, senza zone morte.

Il SoundLink Revolve+ è resistente agli schizzi con certificazione IPX4, rendendolo adatto per l’uso all’aperto e in ambienti umidi come la piscina o il bagno. La batteria ricaricabile agli ioni di litio offre fino a 16 ore di riproduzione con una singola carica, permettendo lunghe sessioni di ascolto senza interruzioni.

Il diffusore è dotato di connettività Bluetooth, che consente di collegare facilmente smartphone, tablet e altri dispositivi compatibili. Inoltre, supporta l’accoppiamento NFC per una connessione rapida e semplice. Il SoundLink Revolve+ dispone anche di un ingresso aux da 3,5 mm per collegare dispositivi non Bluetooth e di una porta micro-USB per la ricarica. Non farti assolutamente scappare questa offerta: è uno dei migliori altoparlanti portatili, fallo subito tuo a soli 279€!