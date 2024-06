Bose SoundLink Micro: speaker piccolo ma POTENTE in SCONTO di 40€

Ti piace ascoltare la musica in qualsiasi momento e vorresti uno speaker portatile che sia piccolo ma che garantisca un suono potente? Allora dai un’occhiata a questa offerta di Amazon. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello Bose SoundLink Micro a soli 89,99 euro, invece che 129,95 euro.

Siamo quindi di fronte uno sconto del 31% che ti fa risparmiare ben 40 euro sul totale. Una promozione coi fiocchi anche perché con questo speaker piccolo, potente e molto robusto, puoi ascoltare la musica in qualsiasi momento. Te lo puoi portare al mare o in montagna, mentre corri o vai in bici.

Bose SoundLink Micro a un prezzo da sogno

Chiaramente siamo di fronte a uno dei migliori speaker Bluetooth in circolazione per cui il prezzo corrisponde a ciò che potrai avere. Tuttavia si tratta di un ottimo acquisto. Bose SoundLink Micro è dotato di una potenza da 5 W e il suono si propaga a grande distanza.

È stato progettato per usarlo anche all’esterno e infatti è resistente all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP67. Inoltre è super compatto e possiede un cinturino che puoi agganciare da qualsiasi parte. La connessione è veloce e stabile, senza latenza e gode di una batteria che dura fino a 6 ore con una sola ricarica.

Non perdere tempo perché si tratta di un’occasione più unica che rara. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo Bose SoundLink Micro a soli 89,99 euro, invece che 129,95 euro. Quanto costa la spedizione? Nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.