Bose SoundLink Micro, oggi risparmi il 31%: audio potente, formato compatto

Amazon propone un’offerta eccezionale per il Bose SoundLink Micro, uno degli altoparlanti portatili più apprezzati sul mercato, ora disponibile a soli 89,95€, con uno sconto del 31% rispetto al prezzo consigliato di 129,95€. Prestazioni audio mostruose racchiuse in un design ultra-compatto che puoi portare sempre con te.

L’altoparlante è dotato di una struttura robusta in silicone e di una certificazione IPX7, che lo rende impermeabile. Questo significa che può essere immerso in acqua senza subire danni, rendendolo ideale per l’uso in piscina, in spiaggia o sotto la pioggia.

Nonostante le sue dimensioni ridotte, questo altoparlante è in grado di offrire un suono potente e bilanciato, con bassi profondi e chiari, medi definiti e alti nitidi. La qualità del suono è garantita dalla tecnologia Bose, che utilizza un trasduttore personalizzato e radiatori passivi per massimizzare la potenza e la chiarezza dell’audio.

L’altoparlante utilizza la tecnologia Bluetooth per connettersi facilmente a smartphone, tablet e altri dispositivi compatibili, garantendo una trasmissione audio stabile e di alta qualità. Inoltre, il microfono integrato consente di effettuare chiamate in vivavoce con una qualità audio eccellente, rendendo il dispositivo versatile sia per l’ascolto di musica che per le comunicazioni.

Rimane ancora pochissimo tempo. Non farti scappare questa offerta: acquista subito il Bose SoundLink Micro per averlo a meno di 90€.