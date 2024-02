Bose SoundLink Micro in offerta a meno di 90€ grazie allo sconto del 30%

L’offerta di Amazon sul Bose SoundLink Micro è un’opportunità da non perdere per gli amanti della musica in movimento. Attualmente in sconto del 31%, questo diffusore è disponibile al prezzo speciale di 89,99€ invece di 129,95€.

Il SoundLink Micro offre un suono potente e chiaro con bassi incredibilmente profondi, grazie al trasduttore appositamente progettato e ai radiatori passivi. Nonostante le sue dimensioni compatte, questo diffusore è in grado di produrre un suono nitido e bilanciato, ideale per ascoltare la tua musica preferita ovunque tu vada.

La robusta costruzione del SoundLink Micro lo rende perfetto per l’uso all’aperto. Dotato di un pratico cinturino in silicone resistente agli strappi, puoi agganciarlo allo zaino, alla borsa frigo o al manubrio della bicicletta senza preoccuparti di urti o vibrazioni. Realizzato con materiali resistenti, inclusa una morbida finitura in gomma di silicone, questo diffusore è protetto da ammaccature, incrinature e graffi, garantendo una lunga durata nel tempo.

Inoltre, il SoundLink Micro è impermeabile secondo gli standard IP67, il che significa che è protetto dall’acqua, dalla polvere e dalle temperature estreme. Puoi portarlo in spiaggia, in piscina o in campeggio senza preoccuparti dei danni causati da liquidi o condizioni ambientali avverse.

La batteria agli ioni di litio del SoundLink Micro offre fino a 6 ore di riproduzione musicale continua e può essere facilmente ricaricata tramite il cavo micro-USB incluso. Approfitta dell’offerta speciale su Amazon per portare a casa questo diffusore Bluetooth portatile ad un prezzo conveniente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.