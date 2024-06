Bose SoundLink Flex: speaker Bluetooth a 27€ al mese SENZA INTERESSI

Sei tra quelle persone che ascolta la musica anche mentre fa la doccia? Ti piacerebbe acquistare uno speaker Bluetooth portatile per ascoltare i tuoi brani in qualsiasi momento? Allora non perdere questa straordinaria occasione che trovi solo su Amazon. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello Bose SoundLink Flex a soli 137 euro circa, anziché 169,95 euro.

Un prezzo strepitoso grazie allo sconto del 19% che ti permette di risparmiare 35 euro sul totale. Ma le offerte non sono finite qui. Infatti, se sei abbonato ad Amazon Prime, puoi acquistare subito e pagare in comode rate da 27,41 euro al mese per 5 mesi senza interessi. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Bose SoundLink Flex a un prezzo vantaggioso

Siamo chiaramente di fronte a uno dei migliori speaker Bluetooth in circolazione e dunque a un prezzo del genere è da prendere subito. Gode di un suono potente e preciso che si estende ad ampio raggio per raggiungere distanze siderali. Non distorce alzando il volume al massimo e si collega con i tuoi dispositivi in modalità Bluetooth in un istante.

Possiede una griglia in acciaio verniciato a polvere con involucro in silicone che non teme corrosione e raggi UV. Inoltre è resistente all’acqua con certificazione di grado IP67, e quindi te lo puoi portare anche al mare o in piscina. E grazie una pratica asola sulla parte laterale lo puoi appendere dove vuoi. Parlando invece di autonomia è in grado di durare fino a 12 ore con una singola ricarica.

Siamo di fronte a una forza della natura che oggi potrai avere un prezzo decisamente più basso. Perciò non aspettare che ritorni alla normalità. Vai subito su Amazon e acquista il tuo Bose SoundLink Flex a soli 137 euro circa, anziché 169,95 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.