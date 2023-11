Bose SoundLink Flex in offerta: cassa Bluetooth IMPERMEABILE, oggi tua ad un prezzaccio

Il diffusore portatile Bose SoundLink Flex Bluetooth è attualmente disponibile su Amazon con uno sconto del 8%, al prezzo di 156,99€ invece di 169,95€. Questo diffusore offre un ottimo design e una qualità audio eccezionale.

È dotato di tecnologie avanzate e di un trasduttore progettato su misura per offrire un suono profondo, chiaro e coinvolgente, sia a casa che in viaggio. La tecnologia proprietaria PositionIQ rileva automaticamente la posizione del diffusore Bluetooth, garantendo una qualità audio ottimale in qualsiasi orientamento o ambiente.

Il SoundLink Flex è impermeabile e rigorosamente testato secondo gli standard di impermeabilità IP67. È resistente all’acqua, alla polvere e ai detriti, ed è progettato per resistere a cadute e alla corrosione. Inoltre, galleggia, rendendolo ideale per le avventure all’aperto. Questo diffusore Bluetooth portatile è dotato di una batteria ricaricabile agli ioni di litio che offre fino a 12 ore di autonomia per ricarica.

Questo incredibile speaker è in disponibilità immediata, il che significa che, con Prime, se lo ordini subito lo riceverai a casa domani.

È facile da tenere in mano e trasportare ovunque. Se desideri un diffusore portatile resistente all’acqua con un suono di alta qualità e un design versatile, ti consigliamo di non farti assolutamente scappare questa offerta. Acquista il SoundLink Flex Bluetooth risparmiando, oggi lo paghi solamente 156€!

