Bose SoundLink Flex (2ª Gen): torna al minimo storico l'epico speaker Bluetooth

Sei anche tu un amante della musica e stai cercando uno speaker Bluetooth che ti permetta di portartela sempre con te? Allora oggi è il tuo giorno fortunato. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Bose SoundLink Flex di 2ª generazione a soli 139 euro, invece che 179,95 euro.

Siamo quindi davanti un ottimo sconto del 23% che abbatte il prezzo e ti permette di risparmiare la bellezza di 40 euro sul totale. Si tratta di un ritorno al minimo storico e quindi devi fare in fretta. Tra l’altro se preferisci puoi acquistare subito e pagare in comode rate da 27,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Bose SoundLink Flex (2ª Gen) a prezzo shock

Con Bose SoundLink Flex di 2ª generazione puoi ascoltare la musica a tutto volume anche all’aperto per un’esperienza incredibile. Il suono si diffonde anche a grande distanza ed è sempre perfettamente bilanciato. Offre bassi potenti, un audio nitido e la bellezza di 12 ore di autonomia con una ricarica completa.

La connettività Bluetooth 5.3 garantisce una connessione affidabile fino a 9 metri di distanza dal tuo dispositivo associato e latenza molto bassa. Un design compatto e leggero e gode di un pratico laccetto per poterlo trasportare più facilmente. Inoltre è resistente all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP67. E ha dei comandi posti sulla parte alta dello speaker per gestire la musica, il volume e associare i vari device.

Approfitta di questa ottima promozione prima che scada o che non ci siano più disponibilità. Vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo Bose SoundLink Flex di 2ª generazione a soli 139 euro, invece che 179,95 euro. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.