Bose Sleepbuds II: 5 motivi per comprarle subito e dormire felici

Non dormire la notte è una delle cose peggiori che si possa sperimentare: ci si alza al mattino stanchi, distratti e demotivati. Ancor peggio è non dormire a causa di vicini rumorosi. Oltre alla stanchezza si aggiunge anche un senso di rabbia e impotenza verso chi deliberatamente ci priva della nostra tranquillità in casa. Non sempre l'utilizzo di tappi è risolutivo per porre rimedio alla maleducazione del nostro vicinato. Personalmente ho sperimentato tappi di ogni tipo, dai classici in cera a quelli in schiuma, fino ai migliori che abbia mai provato i Loop Quiet in silicone. Tuttavia anche questi ultimi, che giudico dopo notti e notti di utilizzo i più efficaci per comfort e capacità di attenuare i suoni, non consentono un completo isolamento dai rumori.

Nulla a che vedere con le Bose Sleepbuds II: rispetto ai tappi, anche quelli più evoluti, non c’è davvero partita quando si tratta di annullare completamente i rumori dei vicini o di qualsiasi fonte di disturbo nei paraggi, che siano cani o semplicemente il proprio partner che russa.

Gli auricolari realizzati da Bose, grazie ad un'app installabile indifferentemente su Android o iOS, battono qualsiasi tipologia di tappi grazie all’emissione di rumore bianco: che sia il suono della pioggia, quello più classico di un phon, il fruscio delle foglie o le onde che si abbattono dolcemente sulla battigia. Qualsiasi rumore esterno viene totalmente coperto.



Abbiamo avuto l’opportunità di provare le Sleepbuds II a lungo, dormendo molte notti con questi speciali auricolari e possiamo dire di essere rimasti totalmente soddisfatti di questo prodotto che, seppur di nicchia, può diventare insostituibile per riposare bene e senza essere disturbati.

Li abbiamo provati contro delle “cinture nere del rumore”: un tenore intento a fare delle prove nell’appartamento accanto e dei vicini rumorosi al piano di sopra, dediti allo spostamento compulsivo di mobili e completamente all’oscuro dell’utilizzo di pantofole.

Insomma non abbiamo lesinato a mettere sotto torchio le Bose Sleepbuds II ed ecco perché pensiamo che questi auricolari siano un acquisto obbligato per ritrovare, finalmente, la tranquillità nel dormire.

Sono comodi: sì gli auricolari Bose Sleepbuds II sono estremamente confortevoli quando si infilano nelle orecchie. Non solo se dormiamo supini ma anche su un fianco. Quasi non ci si accorge di aver indossato gli Sleepbuds 2 tanto sono morbidi gli inserti in silicone con cui sono rivestiti.

Non si perdono durante la notte: molti tappi si sfilano dalle orecchie mentre dormiamo, spesso vanificando la propria efficacia. Gli auricolari Bose una volta inseriti nelle orecchie non escono, neanche se si scuote con forza la testa o si strusciano le Sleepbuds II sul cuscino.

Rispetto ai tappi non provocano dolori alle orecchie: chiunque abbia usato per una notte intera dei tappi, anche i più comodi in silicone, si alza al mattino con un indolenzimento, che a volte diventa proprio dolore vero e proprio. Con questi auricolari della Bose non abbiamo mai riscontrato dolore alle orecchie.

Isolano da qualsiasi tipologia di rumore: basta aumentare il volume del rumore bianco che abbiamo scelto per accompagnarci nel nostro riposo notturno. Al volume massimo è praticamente impossibile udire altre tipologie di rumori che possano disturbare il nostro sonno. Ovviamente anche senza aumentare al massimo il volume si riesce ad eliminare la maggior parte dei suoni esterni che possono disturbarci.

La libreria dei suoni ascoltabili con le Sleepbuds II è davvero molto ampia e consente di scegliere sempre il suono più appropriato per per i propri gusti, non solo per dormire ma anche per concentrarsi sul lavoro o semplicemente per riuscire a ritagliarsi qualche minuto di tranquillità, estraniandosi da tutto il suono circostante.

Gli auricolari Bose Sleepbuds II hanno un unico “difetto”: il costo con cui vengono venduti è di 269,95€, ma se si comprano su Amazon è possibile accedere alla rateizzazione a costo zero che viene proposta ai clienti Prime. Il costo viene diviso in rate di importo uguale, circa 53,99€ ciascuna, e la spesa diventa davvero accessibile a chiunque.