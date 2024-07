Bose QuietComfort Ultra: il MASSIMO per le tue orecchie (-26%)

Un’opportunità imperdibile per gli appassionati di musica: le Bose QuietComfort Ultra sono oggi in offerta con uno sconto del 26% su Amazon. Queste cuffie offrono un’esperienza d’ascolto superiore, grazie all’audio spaziale che rende la tua musica più viva e coinvolgente. La tecnologia CustomTune calibra il suono in base alle tue esigenze, garantendo una qualità audio personalizzata e senza paragoni.

Approfitta subito di questa occasione e acquistale al prezzo ridicolo di soli 369,95 euro, anziché 499,95 euro.

Bose QuietComfort Ultra: un affare da prendere al volo

Le Bose QuietComfort Ultra sono dotate di cancellazione del rumore di classe mondiale, con tre modalità: Quiet Mode per un silenzio totale, Aware Mode per rimanere connessi all’ambiente circostante e Immersion Mode che combina una cancellazione del rumore completa con un audio immersivo. Questa combinazione unica ti permette di godere della tua musica senza distrazioni, ovunque tu sia.

Le chiamate sono chiare e nitide, grazie ai microfoni avanzati che isolano la tua voce dai rumori di fondo, offrendo una qualità superiore rispetto a qualsiasi altra cuffia Bose. Questo le rende ideali non solo per l’ascolto della musica ma anche per le telefonate, garantendo una comunicazione senza interruzioni.

Il design ricercato e il massimo comfort delle Bose QuietComfort Ultra sono pensati per lunghe sessioni di ascolto. I cuscinetti morbidi avvolgono le orecchie, mentre l’archetto distribuisce la pressione in modo uniforme, utilizzando materiali di alta qualità per un tocco di classe e uno stile unico.

La connettività wireless Bluetooth 5.3 assicura una connessione stabile fino a 10 metri di distanza, e grazie alla tecnologia SimpleSync puoi sincronizzarle con le soundbar smart di Bose per un’esperienza TV senza compromessi. La batteria offre fino a 24 ore di autonomia con una singola carica (18 ore con audio immersivo), e una ricarica rapida di 15 minuti ti garantisce fino a due ore e mezza di ascolto.

Infine, i comandi touch su ogni padiglione consentono di gestire facilmente il volume, saltare tracce, rispondere alle chiamate e cambiare modalità, semplicemente toccando o muovendo la testa. Non perdere questa occasione: acquista ora le Bose QuietComfort Ultra su Amazon con uno sconto epico del 26% e falle tue al prezzo ridicolo di soli 369,95 euro.