Bose QuietComfort in offerta a 199€ (-20%): cancellazione del rumore fenomenale

Le Bose QuietComfort sono progettate per offrire un’esperienza di ascolto immersiva grazie alla tecnologia avanzata di cancellazione attiva del rumore – in assoluto una delle migliori della categoria. Parliamo di cuffie over-ear di fascia premium, normalmente proposte a circa 250€. Oggi, grazie allo sconto del 20%, sono tue a soli 199€.

La tecnologia ANC permette di eliminare efficacemente i rumori ambientali indesiderati, creando un ambiente sonoro sereno e ideale per godersi la musica, i podcast o le chiamate senza distrazioni. Che si tratti del rumore del traffico o del brusio di un ufficio affollato, le Bose QuietComfort SC riescono a isolarti completamente, offrendo una qualità audio cristallina.

Dotate di driver audio di alta qualità, le Bose QuietComfort SC offrono un suono bilanciato con bassi profondi, medi chiari e alti dettagliati. Le cuffie sono anche progettate per garantire il massimo comfort durante l’uso prolungato. I padiglioni auricolari imbottiti in morbida pelle e l’archetto regolabile assicurano una vestibilità comoda, anche durante lunghe sessioni di ascolto. Inoltre, le cuffie sono leggere e ben bilanciate, riducendo l’affaticamento durante l’uso continuo.

La durata della batteria delle Bose QuietComfort SC è eccellente, con fino a 24 ore di autonomia con una singola carica. Insomma, un intero giorno di musica senza interruzioni.

Le cuffie vengono fornite con una custodia morbida, che offre protezione e praticità durante il trasporto. La custodia è compatta e resistente, perfetta per riporre le cuffie in sicurezza quando non sono in uso o durante i viaggi.

Se stai cercando delle cuffie ANC di qualità, con le Bose QuietComfort SC vai sul sicuro: hanno davvero tutto ciò di cui hai bisogno. E anche di più. Non perdere questa offerta: acquistale subito ad un ottimo prezzo!