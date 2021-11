Bose QuietComfort Buds: i migliori auricolari TWS raggiungono il minimo storico

Quello che ti suggeriamo oggi è senza dubbio uno dei migliori paia di auricolari Bluetooth disponibili sul mercato. Stiamo parlando naturalmente del Bose QuietComfort Buds, le cuffie TWS top di gamma della società americana che oggi toccano per la prima volta il minimo storico. In occasione dell’Early Black Friday, infatti, Amazon le propone a soli 189,36 euro.

Auricolari Bluetooth Bose QuietComfort Buds: caratteristiche tecniche

Gli auricolari hanno il tradizionale design minimale ed elegante che Bose propone per l’intera gamma di dispositivi. In questo caso la variante in offerta è quella bianca Soapstone, una colorazione molto interessante. Presenti gli inserti StayHear Max in 3 diverse misure per una comodità e stabilità all’orecchio senza compromessi. Uno degli aspetti più interessanti è senza dubbio la tecnologia per la cancellazione attiva del rumore. Si tratta di una delle più efficaci mai sviluppate, in grado di eliminare quasi del tutto i rumori ambientali. Tuttavia, dispone della modalità Aware con tecnologia Bose ActiveSense che consente di ridurre il rumore, così da garantire un ascolto confortevole mantenendo la consapevolezza dell’ambiente circostante. Ottimi i comandi touch che dispongono di un’interfaccia avanzata. Questi consentono pressione, sfioramento o tocco per gestire praticamente qualsiasi funzione. Potrai gestire chiamate, tracce, volume, assistente vocale o avviare Spotify senza la necessità di estrarre lo smartphone.

Naturalmente il fiore all’occhiello delle cuffie è il timbro di Bose, uno dei più apprezzati che grazie alla funzione Active EQ garantisce un suono nitido e bilanciato. Inoltre, supportano l’audio ad alta fedeltà per un livello di dettaglio ed una precisione superiore. Buona la batteria che offre 6 ore di autonomia per ogni auricolare, a cui si aggiungono 12 ore con la custodia di ricarica, per un totale di 18 ore di riproduzione. La custodia può essere ricaricata sia tramite cavo USB Type-C (in dotazione) che con una qualsiasi base di ricarica Qi.

Grazie ad uno sconto del 32%, le cuffie sono disponibili su Amazon a soli 189,36 euro per un risparmio di ben 90,59 euro sul prezzo di listino.