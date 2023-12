Bose QuietComfort: audio ECCEZIONALE in sconto del 25%

Se sei un appassionato di musica o un professionista sempre in movimento, non puoi farti sfuggire l’opportunità unica di acquistare le cuffie Bose QuietComfort di ultima generazione, attualmente in mega sconto del 25% su Amazon. Queste cuffie rivoluzionarie non solo offrono un audio di alta qualità, ma introducono anche una serie di funzionalità all’avanguardia che le rendono un must-have per gli amanti della musica e coloro che cercano una fuga di tranquillità nell’oceano del rumore quotidiano. Approfitta subito di questo affare e acquistale al prezzo speciale di soli 299,95 euro, anziché 399,95 euro.

Bose QuietComfort: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Uno dei punti di forza indiscussi di queste cuffie è la loro cancellazione del rumore leggendaria. Grazie alla combinazione di tecnologie avanzate di cancellazione attiva e passiva del rumore, le QuietComfort ti consentono di isolarti completamente dal mondo esterno. Che tu stia cercando di concentrarti sul lavoro, immergerti nella tua musica preferita o semplicemente goderti un momento di silenzio, queste cuffie sono la risposta.

Il comfort è un’altra caratteristica distintiva delle Bose QuietComfort. I morbidi cuscinetti auricolari avvolgono delicatamente le orecchie, garantendo un comfort ottimale anche durante sessioni di ascolto prolungate. L’archetto comodo e stabile mantiene le cuffie saldamente in posizione, senza sacrificare lo stile.

Le cuffie offrono anche due modalità di ascolto innovative: Quiet Mode e Aware Mode. Passa senza sforzo dalla cancellazione completa del rumore alla piena consapevolezza di ciò che ti circonda, per un controllo del suono personalizzato.

Con un audio ad alta fedeltà e un controllo EQ regolabile per bassi, medi e alti, le Bose QuietComfort offrono un’esperienza sonora senza rivali. La batteria che dura tutto il giorno è un altro vantaggio significativo, consentendo fino a 24 ore di ascolto con una singola ricarica. Inoltre, con una ricarica rapida di soli 15 minuti, puoi goderti fino a 2 ore e mezza di musica aggiuntiva.

Per coloro che preferiscono l’opzione cablata, le cuffie includono un filo con microfono in linea, perfetto per l’utilizzo senza connessione Bluetooth o in caso di batteria scarica. Inoltre, la connessione multipoint ti permette di mantenere facilmente la connessione con tutti i tuoi dispositivi preferiti.

Non perdere l’opportunità di elevare la tua esperienza musicale con le cuffie Bose QuietComfort, ora disponibili a un prezzo irresistibile di soli 299,95 euro, su Amazon. Affrettati, l’offerta del 25% di sconto potrebbe non durare a lungo, queste occasioni vanno prese al volo.

