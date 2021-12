Bose annuncia il nuovo diffusore Bluetooth SoundLink Flex

Nella giornata di oggi, giovedì 9 dicembre, Bose ha ufficializzato il nuovo diffusore Bluetooth SoundLink Flex, un dispositivo che offre prestazioni audio eccellenti considerandone le dimensioni, unitamente ad un design completamente nuovo, maneggevole ed ultra-robusto.

Massima potenza in dimensioni contenute: ecco il nuovo diffusore Bluetooth Bose SoundLink Flex

Dotato dell’esclusiva tecnologia Bose dal suono profondo e chiaro, il diffusore Bluetooth Bose SoundLink Flex si rivela estremamente efficace non solo in ambienti chiusi ma anche all'aperto. L'apparecchio è inoltre fornito della tecnologia proprietaria Bose PositionlQ, che permette di rilevarne in automatico l'orientamento a prescindere dal fatto che venga sistemato in posizione verticale, appeso o poggiato sul retro.

Grazie al microfono integrato, potrai rispondere o inoltrare chiamate in tutta tranquillità quando effettuerai l'abbinamento con il tuo smartphone. Ottimi riscontri per quanto riguarda la qualità costruttiva: un prodotto resistente all'acqua ed alla polvere secondo lo standard IP67. Notevoli le performance della batteria, che assicura un'autonomia in fase di utilizzo fino a 12 ore.

Il diffusore Bluetooth Bose SoundLink Flex sarà disponibile a partire dal 16 dicembre al prezzo di 169,95 euro, con preordini già possibili tramite il sito Bose.it e dai rivenditori selezionati.