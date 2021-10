Bosch Unlimited: non hai mai visto una scopa elettrica così (-100€)

Bosch Unlimited Serie 6 è una scopa elettrica che ha dello straordinario. A vederla sembra un più comune elettrodomestico, ma credimi se ti dico che ti stupisce fin dal primo momento. Con tutti i suoi accessori inclusi, arriva a casa tua per stupirti e facilitarti le pulizie. In più se ne approfitti puoi acquistarla con un bello sconto di 100 euro grazie alla promozione su Amazon dove è in vendita a 249,00€.

La paghi con finanziamento o in un'unica soluzione e la ricevi in uno o due giorni grazie a Prime.

La scopa elettrica che hai sempre desiderato: Bosch Unlimited Serie 6

Semplice e moderna, la Bosch Unlimited Serie 6 è una scopa elettrica che al suo interno vanta le migliori tecnologie. Grazie alle sue caratteristiche ti consente di ottenere il massimo fin dalla prima passata senza doverti preoccupare di tornare sui tuoi passi. Senza fili e senza sacco, è di una comodità allucinante.

Non hai bisogno né di trovare una spina libera, né di cambiare sacchetto considerato che è dotata di un contenitore molto capiente che svuoti con un semplice click, così non ti sporchi neanche le mani. Inoltre, come già ti ho anticipato, arriva con ben 4 accessori inclusi che ti aiutano nel pulire tappeti, divani, materassi, fare la polvere e così via.

La novità assoluta di questa scopa elettrica è che è dotata di batterie intercambiabili. Ciò significa che se ne hai più di una e devi pulire per molto tempo, non devi aspettare che si ricarichi. Stacchi quella scarica, agganci la nuova e tac: torni operativo nel giro di due secondi.

Hai voglia di provare questa meraviglia? Allora acquista Bosch Unlimited Serie 6 su Amazon a soli 249,00€. La ordini e diventa tua in uno o due giorni con Prime, in caso contrario le spedizioni sono gratuite in tutta Italia.

Le recensioni non sbagliano: è formidabile!