Bosch PROFESSIONAL, sconto 60%: kit 43 in 1 a prezzo incredibile su Amazon

Un kit 43 in 1 di altissima qualità, parte della linea Bosch Professional, con uno sconto del 60% incredibile. Una marea di inserti e 2 portabit, oltre a una comodissima custodia.

Se la promozione non è già finita, completa rapidamente il tuo ordine per averlo a 21,99€ appena invece di 54,50€. Le spedizioni sono rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii velocissimo: la disponibilità è limitata.

Il prodotto ideale sia per l’utilizzo hobbistico, sia per chi ha necessità di sfruttarlo a livello professionale. All’interno della custodia, troverai un ricchissimo assortimento di bit:

dotazione di fornitura: 32 bit di avvitamento lunghezza 25 mm (4 con testa a croce PH 1/2/2/3, 4 Pozidriv PZ 1/2/2/3, 4 con testa a intaglio S 3/4/5/6, 8 Torx T 10/15/20/20/25/27/30/40, 8 Security Torx Th 10/15/20/20/25/27/30/40, 4 esagonali H 3/4/5/6);

6 bit di avvitamento lunghezza 50 mm (1 con testa a croce PH 2, 1 Pozidriv PZ 2, 1 con testa a intaglio S 5, 3 Torx T 15/20/25),

3 giradadi Ø 6/8/10 mm;

1 portabit magnetico universale con funzione Quick Change;

1 portabit magnetico universale.

Ogni volta che avrai bisogno di un bit, potrai contare su di loro, che sono anche suddivisi per colore, così da essere facilmente identificabili. Naturalmente, è un prodotto universale: puoi sfruttarlo in abbinata a utensili di altra marca, senza alcun problema.

Approfitta ora di questa opportunità Amazon incredibile e godi di uno sconto del 60% su questo eccellente kit Bosch Professional 43 in 1 a 21,99€ soltanto. Per approfittarne, semplicemente completa rapidamente il tuo ordine. Ricevi tutto in modo rapido e gratuito, grazie ai servizi Prime, ma la disponibilità residua è limitata.