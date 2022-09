Bosch Professional: MEGA kit 32 in 1 a 10€, robustissimo (sconto 53%)

Questo eccezionale kit 32 in 1 di Bosch Professional, a questo prezzo, è imperdibile. Un sacco di bit per il tuo manico, che può essere anche di un altro brand, data la compatibilità universale. Usalo dove preferisci e completa in un attimo i tuoi lavori di fai da te e non solo. Con le promozioni Amazon del momento, risparmi oltre il 50% e lo porti a casa a 10€ circa appena. Dovrai essere super veloce però: completa l’ordine al volo per approfittarne. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Bosch Professional: kit 32 in 1 a prezzo spettacolare

Con gli inserti suddivisi in gruppi, con relativo colore colore di riferimento, basterà un attimo per trovare ogni volta quello giusto e montarlo in rapidamente. All’interno della robusta custodia (con clip per cintura) troverai:

Dotazione di fornitura: 4 x bit a croce (PH1, 2x PH2, PH3), 4 x bit Pozidriv (PZ1, 2x PZ2, PZ3), 4 x bit Hex (3/4/5/6)

Dotazione di fornitura: 8 x bit T (T10, T15, 2x T20, T25, T27, T30, T40), 4x bit S (3/4/5/6), 7 x bit Th (10/15/20/25/27/30/40)

Il materiale di costruzione (acciaio modificato S2) conferisce agli inserti il titolo di bit “Extra Hard”. Robuste e resistenti, sono pensate per durare a lungo nel tempo, indipendentemente dal tipo di lavoro che deciderai di ultimare.

Insomma, quello di Bosch Professional, è un kit 32 in 1 spettacolare, che – a questo prezzo – è un vero e proprio affare. Non perdere l’occasione di accaparrartelo a mini prezzo da Amazon: completa l’ordine al volo per averlo a 10€ circa appena. Risparmi più del 50% e le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

