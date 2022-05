Bosch: mega kit 103 pezzi a 22€, sconto ASSURDO del 63% su Amazon

Su Amazon c’è un’occasione per il fai da te che è imperdibile. Questo enorme kit da 103 pezzi di Bosch è un vero e proprio spettacolo. Compatibile con qualsiasi trapano (a cavo o wireless) e anche con avvitatori a impulsi, con lo sconto del 63% fai un affare assurdo.

Portalo adesso a casa a 22,90€ invece di 61,42€, ma sii rapido: a questo prezzo, finirà subito.

Bosch: enorme kit 103 pezzi a prezzo assurdo

Dotato di praticissima valigetta per il trasporto, la apri e c’è davvero tutto quello che può servirti per i tuoi lavori di fai da te. Inserti per legno, piena e metallo e bit di avvitamento. Ancora, a disposizione ci sono altri accessori, come gli inserti “sega a tazza”.

Un unico set, tutto quello che può servire per i tuoi lavori di fai da te. Montali sul tuo trapano (a cavo oppure wireless) o su un avvitatore a impulsi, non serve che sia dello stesso brand.

Non perdere l’occasione di fare un affare assurdo su Amazon. Risparmia il 63% su questo kit di Bosch da 103 pezzi con custodia. Portalo adesso a casa a 22,90€ invece di 61,42%: completa l’ordine al volo e godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Sii rapido però: a questo prezzo durerò pochissimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.