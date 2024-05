Bosch linea Professional: l'iconico mega kit 103 in 1 CROLLA A 22€ (-41%)

Un’occasione da non farsi scappare, anche perché durerà ancora per poco. Lo spettacolare kit 103 in 1 di Bosch, nella sua versione Professional – quindi perfetta anche per uso lavorativo – precipita di prezzo su Amazon. Tutto merito di un super sconto del 41%, che ti permette di prenderlo a 22€ circa appena con spedizioni super veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Fai molto in fretta: la disponibilità è limitata.

C’è di tutto, letteralmente. Nella comodissima cassetta porta attrezzi, che ricevi in dotazione, avrai sempre a disposizione e ben ordinati una marea di accessori di alta qualità. All’interno, troverai:

Punte per legno di diametro di 3; 3; 4; 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm;

Punte per metallo di diametro di 1,5; 1,5; 2; 2; 2; 2,5; 3; 3; 3; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 4,8; 5; 5,5; 6; 7 mm;

Punte per pietra di diametro di 4; 5; 6; 8; 10 mm;

Bit di avvitamento: 25 mm PH e PZ 0; 0; 1; 1; 2; 2; 2; 3; 3; 3, S 4; 4; 6; 6; 7; 7, T 10; 10; 15; 15; 20; 20; 25; 25; 30; 40, H 3; 4; 5; 6, 50 mm PH e PZ 0; 1; 2; 3, S 4; 6, T 10; 20; 25;

Sega a tazza di diametro di 32; 38; 44; 54 mm;

Mecchia a spada di diametro di 16; 22 mm;

Giradadi di diametro di 5; 6; 8; 10; 11; 12; 13 mm;

Punta di centraggio (una unità);

Un portabit universale;

Uno svasatore;

Una chiave a brugola.

Ovviamente, sono tutti prodotti universali: puoi montarli e utilizzarli con utensili e strumenti che già possiedi: non dovrai acquistarne altri a parte. Come anticipato, trattandosi della linea Professional, e non di quella classica destinata solo all’uso amatoriale, potrai contare su una soluzione di qualità premium. Un vero peccato non approfittarne!

Non aspettare che la promo finisca e completa adesso il tuo ordine per avere l’ambito kit 103 in 1 di Bosch in sconto del 41% su Amazon. Lo porti a casa a 22€ circa soltanto e arriva in modo rapido e gratuito, se sei abbonato ai servizi Prime. Non perdere tempo: la promo terminerà a breve!