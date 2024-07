Bosch AFFARI su Amazon: prezzo SHOCK per il mitico kit 103 in 1 (24€)

A rendere così famoso questo prodotto, l’iconico kit Bosch 103 in 1, è la sua grandissima utilità. All’interno della speciale valigetta c’è infatti una vasta gamma di accessori per i lavori manuali. Dai bit di avvitamento, passando per le punte di trapano fino alle seghe a tazza. Un corredo praticamente indispensabile per chiunque decida di dedicarsi al fai da te.

Da Amazon puoi portarlo a casa a prezzo sensazionale in questo momento semplicemente completando rapidamente il tuo ordine. Lo prendi a 24,90€ appena e le spedizioni sono assolutamente rapide e senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

La robusta valigetta, che da un lato ti permette di mantenere completamente in ordine i componenti del set mentre dall’altro facilita il trasporto, ospita una marea di accessori di tipo differente. Al suo interno, troverai:

Punte : punte per legno diametro 3/3/4/4/5/6/7/8/10 mm, punte per metallo diametro 1,5/1,5/2/2/2/2,5/3/3/3/3/3,2/3,5/4/4,5/4,8/5/5,5/6/7 mm, punte per pietra diametro 4/5/6/8/10 mm

: punte per legno diametro 3/3/4/4/5/6/7/8/10 mm, punte per metallo diametro 1,5/1,5/2/2/2/2,5/3/3/3/3/3,2/3,5/4/4,5/4,8/5/5,5/6/7 mm, punte per pietra diametro 4/5/6/8/10 mm Bit di avvitamento : 25 mm ph pz 0/0/1/1/2/2/2/3/3/3, s 4/4/6/6/7/7, t 10/10/15/15/20/20/25/25/30/40, h 3/4/5/6; 50 mm ph pz 0/1/2/3, s 4/6, t 10/20/25

: 25 mm ph pz 0/0/1/1/2/2/2/3/3/3, s 4/4/6/6/7/7, t 10/10/15/15/20/20/25/25/30/40, h 3/4/5/6; 50 mm ph pz 0/1/2/3, s 4/6, t 10/20/25 Sega a tazza diametro 32/38/44/54 mm, 1 x punta di centraggio, mecchia a spada diametro 16/22 mm, 1 x portabit universale, giradadi diametro 5/6/8/10/11/12/13 mm, 1 x svasatore, 1 x chiave a brugola

Come è facile intuire, i materiali che potrai lavorare con questo set sono più importanti: il legno, il metallo e la pietra. Inoltre, ogni accessorio è assolutamente universale: anche se non possiedi utensili dello stesso marchio, non ci saranno problemi. Impugna il tuo trapano, monta la punta o l’inserto che ti serve, e inizia a lavorare.

Non perdere l’occasione di accaparrarti il mitico kit Bosch 103 in 1, completo di valigetta, a un prezzo imbattibile. Completa adesso il tuo ordine su Amazon per approfittarne. Lo porti a casa a 24,90 € soltanto e lo ricevi in modo rapido e gratuito, grazie ai servizi Prime.