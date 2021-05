Per la serie: cogli questa offerta al volo, prima che finisca. Una borsa porta PC, che può contenere un portatile con display fino a 15″ e non solo: anche i suoi accessori (come mouse, cavi vari e alimentatore) possono essere riposti all’interno per il trasporto. Ora su Amazon puoi averla a 3,99€ con spedizioni super economiche, solo 2,99€.

Borsa porta PC a 3,99€: super offerta Amazon

Una borsa con ampio tascone interno per il portatile e i documenti e una tasca esterna per gli accessori. Con il doppio strato di protezione, i tuoi dispositivi saranno al sicuro sempre.

Non manca, a facilitare il trasporto, la possibilità di scegliere fra la tracolla (inclusa in confezione) oppure il manico. Il colore della borsa è nero, perfetto per abbinarlo a qualsiasi outfit: che sia più elegante o sportivo, non avrai problemi a sfruttare il tuo porta PC in qualsiasi occasione.

Per approfittare subito della super occasione presente su Amazon, e portare a casa questa borsa porta PC in super offerta a 3,99€, tutto quello che devi fare è accaparrartela prima che le scorte finiscano.

Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Amazon Prime. Sempre a caccia di sconti e promozioni? Le migliori le trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

