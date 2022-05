Borsa porta oggetti per bici a 6€: SUPER capiente ed economica

Una borsa porta oggetti è di utilità pazzesca sulla bici. Conosco bene l’odiosa sensazione di salire sul sellino, pronti a godersi una passeggiata, e realizzare che: non sai dove mettere le chiavi, il portafogli può cadere dalla tasca e il cellulare vorresti averlo a vista, ma non puoi.

Ecco, questo modello è praticissimo. Lo piazzi sul manubrio e – nella parte superiore – posizioni lo smartphone. Lo schermo rimane ben visibile e la copertura del display è sensibile al touchscreen, quindi puoi usarlo. Subito sotto, c’è il secondo scompartimento per tutti i tuoi oggetti più piccoli come chiavi, auricolari, powerbank, portafogli e non solo. Con tutto lo spazio che c’è, non ci saranno problemi.

Normalmente ben più costoso, adesso lo porti a casa a 6,99€ appena da Amazon, grazie alla promozione di lancio. Assolutamente universale, puoi adattarla e montarla praticamente du qualsiasi bicicletta. Per approfittare dello sconto del momento, tutto quello che devi fare è semplicemente completare l’ordine al volo. Te lo accaparri con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Sii rapido però: a questo prezzo durerà pochissimo.

Borsa porta oggetti per la bici: prezzo super su Amazon

Bella e pratica, è studiata nei mini dettagli per garantirti il massimo della praticità e comodità. Addirittura, c’è una piccola visiera a protezione del tuo device: i raggi del sole restano lontani e puoi vedere sempre bene lo schermo.

L’ideale da usare, per esempio, se ti serve sfruttare lo smartphone come sistema di navigazione satellitare. Ce l’avrai sempre a portata di occhi, pur rimanendo ben concentrato alla guida. In più, è inutile sottolineare la praticità del vano per mettere i tuoi oggetti all’interno.

Insomma, un prodotto completo, utile e ora anche super economico su Amazon. Approfitta dello sconto del momento e porta a casa questa borsa per bici a 6€ circa appena: completa l’ordine al volo e godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.