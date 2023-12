BorroeFinance punta a superare le prestazioni di Cardano e Polkadot

In mezzo al continuo rialzo sul mercato, BorroeFinance ($ROE) sta tracciando una traiettoria che potrebbe portarla davanti alle migliori criptovalute, tra cui Cardano (ADA) e Polkadot (DOT). Questa mossa ha spinto gli operatori sul mercato a posizionarsi per ottenere guadagni sostanziali dall’imminente crescita della rete.

Vediamo questi migliori altcoin per ulteriori dettagli.

>>TUTTO SUI TOKEN $ROE<<

Previsione di BorroeFinance: i migliori altcoin sono in grado di competere?

La prospettiva corrente di BorroeFinance ha portato gli operatori di mercato a chiedersi se altri asset criptovalutari siano in grado di competere con $ROE.

$ROE è in costante ascesa dall’inizio della sua prevendita pubblica, salendo di livello ad ogni tappa, man mano che altri investitori acquistano il progetto. La crescita della prevendita, che ha permesso di raccogliere più di 1,8 milioni di dollari, la distingue da altri nuovi progetti DeFi e la rende una criptovaluta che vale la pena prendere in considerazione per gli investimenti.

BorroeFinance è un marketplace situato nel Web3 che permette ai creatori di contenuti di scambiare i loro beni con denaro. I creatori di contenuti ricevono fatture, royalties e abbonamenti come forma di pagamento per i loro contributi nello spazio Web3. Questi guadagni futuri possono essere scambiati con denaro immediato sulla piattaforma BorroeFinance.

Grazie al forte tasso di adozione di $ROE, BorroeFinance sta superando le fasi di prevendita. $ROE è recentemente entrato nella terza fase, vendendo a 0,0175 $ per token. Gli investitori che effettueranno l’accesso ora potranno ottenere un ROI del 128,5% quando BorroeFinance ($ROE) concluderà la sua prevendita a 0,04 $.

>>APPROFONDISCI I TOKEN $ROE<<

Analisi dei titolari di wallet Cardano di grandi dimensioni

In un tweet del 6 dicembre, Santiment, un fornitore di dati di mercato sulla chain, ha segnalato una tendenza in atto nell’ecosistema di Cardano ADA. Santiment ha notato una diminuzione dei wallet che detengono Cardano (ADA). Secondo il fornitore di dati, questo calo suggerisce che i piccoli detentori di ADA stanno cedendo le loro posizioni ai grandi investitori.

Santiment ritiene che questo sviluppo rappresenti un cambiamento positivo per l’ecosistema di Cardano, in quanto un cambio di posizione dominante avrà un impatto diretto sul prezzo di ADA. In questo caso, le whale che dominano la rete di Cardano potrebbero far schizzare ADA alle stelle. Nel frattempo, Cardano ha registrato guadagni a tre cifre nelle ultime settimane, durante le quali ADA ha raggiunto il suo massimo annuale.

Tra il 4 e il 7 dicembre, Cardano (ADA) ha guadagnato il 31,05%, passando da 0,39 $ a 0,51 $. Considerando lo slancio di ADA, gli esperti ritengono che Cardano possa puntare a 0,55 $ come prossima tappa. Secondo queste previsioni, la criptovaluta dovrebbe registrare una crescita del prezzo del 3,76%.

Il fondatore di Polkadot rivela le condizioni per il fondo di sostegno alla guerra

Il fondatore di Polkadot (DOT), Garvin Wood, ha rivelato le condizioni per il rilascio di 5 milioni di dollari, un fondo destinato a sostenere le vittime della guerra russo-ucraina. Lo ha reso noto il 7 dicembre, durante una conferenza organizzata dalla Web3 Foundations. Questa organizzazione ospita questo evento per deliberare su nuove strategie per favorire la crescita del Web3.

Dopo il discorso del fondatore di Polkadot (DOT), gli intervistati lo hanno criticato per la sua decisione, considerata insubordinata e inaccettabile. Alcuni lo considerano più una trovata pubblicitaria che un servizio umanitario. Nonostante le critiche alla decisione di Gavin Wood, i sostenitori di Polkadot continuano a sostenere DOT.

Come si evince dal grafico, Polkadot è aumentato del 19,63%, con DOT che è passato da 5,53 $ a 6,61 $. L’aumento del prezzo di Polkadot (DOT) è avvenuto dal 4 al 7 dicembre. Gli esperti hanno condiviso le loro opinioni su cosa si aspettano da Polkadot (DOT) nei prossimi giorni.

Secondo loro, Polkadot (DOT) raggiungerà 7,00 $ con un’impennata del 3,89%. Considerando le previsioni di BorroeFinance, $ROE ha una previsione più marcata rispetto a DOT.

Scopri di più su BorroeFinance ($ROE) qui:

Visita la prevendita di BorroeFinance | Unisciti al gruppo Telegram | Segui BorroeFinance su Twitter