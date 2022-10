Borraccia termica 750ML: prezzo ridicolo per una soluzione GREEN

Porta a casa la tua borraccia termica preferita senza scendere a compromessi. Su Amazon ho scovato un’offerta da non perdere visto e considerato che hai questa versione da 750 ml a prezzo veramente ridotto.

In modo particolare, grazie ribasso in corso, spendi appena €12,99 e non acquisti più bevande né caldo né freddo al di fuori della tua casa. Completa l’acquisto al volo prima che sia troppo tardi.

Delle spedizioni non ti preoccupare perché sono completamente gratuiti e veloci su tutto il territorio italiano grazie servizi prime attivi sul tuo account.

Borraccia termica super carina, comoda ed efficace come non mai

questa borraccia termica la puoi acquistare in colorazione Viola Arcobaleno, infatti grazie al suo effetto grafico sembrerà sempre di avere un piccolo raggio di luce in borsa.

Super compatta ma comunque efficiente, realizzato totalmente in acciaio inox è capace di contenere al suo interno 750ml della tua bevanda preferita senza se e senza ma.

In modo particolare trattiene sia il caldo che il freddo quindi puoi utilizzarla in estate così come l’inverno senza mai farti venire dei dubbi. Se non ne hai mai avuta una, ti faccio sapere che mantiene freddo per 24 ore consecutive e il caldo per 12 ore consecutive.

Con il suo tappo a vite stai sicuro che non ci saranno delle perdite nella tua borsa, ermetico super sicuro è a prova di perdite.

Cosa stai ancora aspettando? Acquista immediatamente la tua nuova borraccia termica su Amazon senza scendere a compromessi. Apri la pagina completa l’acquisto per pagare appena €12,99. Ricorda che con un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account, le spedizioni sono gratuite e veloci su tutto il territorio italiano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.