Borraccia Termica 24 ore di FREDDO assoluto: capiente e comodissima

Una borraccia termica non può proprio mancare tra tutti i tuoi gadget. Questo prodotto è una rivoluzione e se durante gli anni non ti sei fatto convincere, beh, è arrivata l’ora. Comodissima sia in estate che in inverno, questo modello di Fjbottle è ideale per ogni utilizzo. Ha l’apertura larga e il doppio tappo.

Vista la promozione su Amazon, non posso non fartelo sapere. Collegati per acquistare la versione da 960ml ad appena 15,99€ con sconto del 20%. Non perdere questa occasione.

Le spedizioni sono gratuite e rapide in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Borraccia termica: il tuo alleato numero uno fuori casa

È comoda, la porti con facilità ovunque e non ne fai mai a meno. Nella vita di tutti i giorni, la borraccia termica è praticamente un alleato e la sfrutti anche quando sei in viaggio per non farne mai a meno. Conta che ha una capienza di 950ml che non sono pochi considerati gli standard più comuni ed è costruita in modo esemplare.

Come ti ho anticipato, il modello di Fjbottle è dotato di bocca larga. In questo modo puoi inserire al suo interno ghiaccio con facilità senza doverlo triturare alla bene e in meglio di prima mattina! Arriva con due tappi: uno classico a vite e uno con cannuccia incorporato per scegliere il tuo preferito.

La caratteristica più saliente è che mantiene il freddo per 24 ore e il caldo per 12 ore. In estate ci metti dentro acqua fresca, the o quel che più ami e in inverno non fai a meno di una bella tazza fumante di caffè o di acqua calda per preparare bibite e tanto altro ancora.

Sei ancora in dubbio? Ti ricordo che la trovi su Amazon nella versione da 950ml scontata del 20% in questo momento. Collegati in pagina e acquistala a soli 15,99€ con un click.

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.