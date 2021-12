Borraccia smart: su Amazon il prezzo è RIDICOLO (14€)

Una borraccia smart, con funzione termica per caldo e freddo, ora a prezzo impressionante su Amazon. Diversa dalle altre, il suo tappo è intelligente: basta un tocco per accendere il display LED e leggere la temperatura in tempo reale del liquidi all'interno del termos. Prendila adesso a 14€ circa appena e godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Borraccia smart: sconto super su Amazon

Un prodotto bello come gadget per te, ma anche come super idea regalo a prezzo competitivo. Materiali di altissima qualità, perfetti per il contatto con il cibo, pensati per mantenere a lungo la temperatura iniziale del liquido che inserirai all'interno.

Che si tratti di un tè freddo o di un caffè bollente, nessun problema: puoi inserirne fino a mezzo litro e portarlo sempre con te, senza il rischio che il termos perda e scoli in borsa o nello zaino.

Il cuore intelligente di questo prodotto è tutto nel tappo, che è dotato di display sensibile al tocco e sensore di temperatura. In qualsiasi momento, potrai sapere se – quello che stai per bere – è ben caldo (o freddo).

La borraccia smart è un gadget bello e utile. Adesso è anche super economico su Amazon: completa rapidamente l'ordine per averlo a 14€ circa appena. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.