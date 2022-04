Boris Johnson invita i russi ad usare una VPN per smascherare Putin

La guerra in Ucraina si combatte anche sul campo dell'informazione: se da una parte dai luoghi di battaglia arrivano immagini atroci, che spingono l'occidente a condannare ulteriormente le azioni dell'esercito russo, dall'altra Putin sta cercando di convogliare l'opinione pubblica locale a suo favore. Per questo, il leader britannico Boris Johnson, nel suo ultimo messaggio, si è rivolto direttamente alla popolazione russa, con un consiglio tecnologico per scoprire cosa sta davvero accadendo in Ucraina.

In un video trasmesso tramite i canali social di Downing Street, il primo ministro della Gran Bretagna invita all'utilizzo di una comune connessione VPN per superare la censura russa.

Boris Johnson: usate una VPN e scoprite cosa sta davvero accadendo

Nel suo messaggio, in parte in inglese e in parte in russo, Boris Johnson si rivolge così al popolo russo:

“I russi devono sapere la verità, conoscere i fatti. Le atrocità commesse dall'esercito russo a Bucha, Irpin e altrove in Ucraina hanno sconvolto il mondo. […] Le testimonianze della stampa sono così scioccanti e dolorose che non meraviglia il fatto che il vostro governo cerchi di nascondervele. Il vostro presidente sa che, se voi scopriste cosa sta accadendo, non dareste il vostro supporto alla guerra“.

E allora arriva il consiglio hi-tech: usare una connessione VPN, in modo da riuscire ad accedere all'informazione indipendente di tutto il mondo e scoprire cosa sta davvero succedendo sul territorio ucraino.

Nonostante le buone intenzioni, non sono mancate le critiche nei confronti del premier britannico. C'è chi sostiene che i russi, proprio per via della censura, non potranno mai vedere il video e dunque raccogliere l'invito. Altri sono più allineati alla posizione di Johnson, sostenendo che il messaggio può essere colto da russi che si trovano all'estero per poterlo poi condividere con amici e parenti in Russia.

L'utilizzo di connessioni VPN è ormai sempre più diffuso in tutto il mondo. Non solo permette di superare eventuali limiti territoriali legati a servizi di intrattenimento come Netflix, ma soprattutto offre l'opportunità di navigare in rete in modo sicuro e protetto, senza perdere la velocità della propria connessione. Il tutto affidandosi ad una delle tante aziende che offrono servizi di questo genere, che a questo punto possono diventare una delle armi con cui combattere la propaganda russa sulla guerra.