Boris 4, il countdown è quasi finito: ecco come vederlo su Disney+

Il conto alla rovescia è quasi finito. Presto avrai la possibilità di vedere i nuovi episodi di Boris 4. Disponibili a giorni sulla piattaforma esclusiva di Disney+, sarai pronto per farti una scorpacciata di intrattenimento super divertente ed esilarante.

Ma quando uscirà la nuova stagione di questo titolo? Da tempo sappiamo che il suo arrivo è previsto per il prossimo 26 ottobre 2022. Tutti i fan non vedono l’ora di poter iniziare a guardare tutte le novità dei nuovi episodi che promettono davvero tanto.

Come puoi vedere Boris 4 su Disney+? Semplicemente attivando un abbonamento a questa piattaforma. Hai a disposizione due soluzioni. Il piano mensile che ti costa solo 8,99 euro al mese, senza vincoli né penali in caso di recesso.

Oppure, puoi decidere di ottenere 2 mesi gratis attivano l’abbonamento annuale a soli 89,90 euro l’anno. Una soluzione decisamente conveniente che ti farà risparmiare parecchio. Ricordati che potrai vedere tutti i contenuti disponibili da qualsiasi dispositivo.

Boris 4: cosa dobbiamo aspettarci dalla nuova stagione

Disney+ è la casa di Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, Star e National Geographic. Tuttavia offre anche in esclusiva molti altri contenuti super interessanti. Proprio come Boris 4 che farà il suo debutto con i nuovi episodi il 30 ottobre 2022. Ma cosa possiamo aspettarci dalla nuova trama? Ecco la sinossi ufficiale:

Dopo più di 10 anni torna Boris; ora i nostri personaggi lavorano per una potente Piattaforma globale. La serie da girare è “Vita di Gesù”. Un’idea del sempre più megalomane Stanis La Rochelle, protagonista e produttore. Stanis, sposato con Corinna, ha commissionato la scrittura ai soliti tre sceneggiatori, la regia all’immancabile René e l’organizzazione a Lopez, ex-dirigente della Rete, ora produttore.

A fare da ponte tra i nostri e la potente Piattaforma è niente di meno che Alessandro. Lo “schiavo” de “Gli occhi del Cuore” è oggi il Responsabile della Piattaforma per l’Italia. Barcamenandosi tra l’Algoritmo, che tutto sa e tutto decide, e un codice comportamentale da seguire sul set, la nostra sgangherata troupe fa veramente fatica ad abituarsi alle nuove regole della Piattaforma…

Affrettati subito e non perdere i nuovi episodi di Boris 4. Attiva ora l’abbonamento annuale a Disney e risparmia 2 mesi. Sarai immerso fin da subito in un mare di intrattenimento con contenuti davvero esilaranti e sempre nuovi. Non perderti nemmeno il prossimo arrivo, Hocus Pocus 2 su Disney+.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.