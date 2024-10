BOOX ufficializza i nuovi ePaper Note Air4 C, Palma 2 e Note Max

Onyx BOOX presenta i suoi ultimi dispositivi ePaper, progettati per migliorare l’esperienza utente attraverso un equilibrio tra innovazione tecnologica e semplicità d’uso: stiamo parlando di Note Air4 C, Palma 2 e Note Max.

Queste unità sono pensate per soddisfare diverse categorie di utenti, da chi cerca un eReader mobile compatto a chi ha bisogno di uno strumento di lavoro su larga scala.

Tutti i modelli sono equipaggiati con il sistema operativo Android 13 e la tecnologia BOOX Super Refresh (BSR), per una gestione fluida e rapida delle operazioni grazie al processore Qualcomm Octa-core ed ai 6GB di RAM.

Nuovi ePaper BOOX: caratteristiche, prezzi e disponibilità

BOOX Note Air4 C si distingue per il suo schermo Kaleido 3 a colori da 10,3 pollici, in grado di assicurare una lettura confortevole ed una migliore resa grafica. Con un incremento del 50% delle prestazioni rispetto al modello precedente, è ideale per la gestione dei contenuti grafici più impegnativi. La sua superficie di scrittura simile alla carta, con il contributo della stilo, rende questo strumento perfetto per prendere appunti e per le attività creative. È particolarmente apprezzata la possibilità di personalizzare l’interfaccia utente, adattando il refresh e l’organizzazione delle app in base alle proprie esigenze.

BOOX Note Air4 C può essere acquistato da oggi ad un prezzo di €549,99.

BOOX Palma 2 è progettato per chi è sempre in movimento, con un display compatto da 6,13 pollici ed una risoluzione di 300PPI, che simula perfettamente la lettura su carta. La sua portabilità e la capacità di gestire più app contemporaneamente grazie al sistema Android 13 ed al Google Play Store lo rendono estremamente versatile. Una caratteristica distintiva è la fotocamera da 16MP, utile per la scansione di documenti, che rende questo dispositivo ideale per chi lavora o viaggia frequentemente.

BOOX Palma 2 è ora disponibile ad un prezzo consigliato di €299,99.

Terminiamo con BOOX Note Max, dotato di uno schermo Carta 1300 da 13,3 pollici, perfetto per la visualizzazione di documenti complessi come PDF di grandi dimensioni o ricerche accademiche. Privo di luce frontale per ridurre le distrazioni, il dispositivo offre un’ottima leggibilità. Con un potente processore da 2,8GHz, il Note Max consente di lavorare su più finestre grazie alla modalità schermo diviso.

Informazioni su prezzo e disponibilità di BOOX Note Max verranno fornite nelle prossime settimane.