Boom di truffe telefoniche luce e gas: italiani a rischio

ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ha ufficialmente comunicato che il 20% dei contratti legati alle utenze di casa vengono attivate tramite chiamate non programmate né tanto meno richieste. Un dato che preoccupa visto che in questo periodo è stato registrato un aumento delle truffe telefoniche legate a luce e gas.

“La scarsa informazione, la mancanza di attenzione nella condivisione dei propri dati e i prezzi ipercompetitivi pubblicizzati, sono tra le prime cause dell’attivazione di contratti truffa senza consenso“, hanno spiegato gli esperti di Switcho, la piattaforma 100% digitale dedicata a fornire soluzioni di risparmio agli utenti, evitandogli la burocrazia del cambio fornitore.

“Il modus operandi di chi pratica queste truffe – continuano gli esperti – è attirare l’utente con prezzi molto convenienti e con la tecnica delle ‘offerte lampo’. Queste ultime sono offerte disponibili per pochissimi giorni e che, quindi, non lasciano tempo al possibile acquirente di informarsi adeguatamente ed esaminare la proposta“.

Come riconoscere le truffe telefoniche luce e gas

Per potersi difendere ad armi pari contro i truffatori è indispensabile avere ogni elemento in grado di permetterti di riconoscere le truffe telefoniche di luce e gas non appena vieni contattato telefonicamente da qualsiasi operatore o criminali. Infatti, non solo i criminali, ma anche i call center utilizzano tecniche spesso ai limiti della legalità.

Diffida sempre dalle offerte dell’ultimo minuto. Quando un operatore telefonico insiste affinché tu concluda un contratto all’istante, altrimenti termina la promozione, si tratta quasi sicuramente di una strategia per “rifilarti” qualche contratto non certo conveniente. Anche perché, se ci pensi bene, una volta che chiude con te ha finito di lavorare o proporrà la stessa offerta a altri?

Contro le truffe telefoniche luce e gas evita di pronunciare alcune parole decisamente pericolose, che permettono a questi truffatori di confermare contratti con la tua voce grazie all’intelligenza artificiale.